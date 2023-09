Chevrolet Silverado: picape estreia no Brasil com motor V8 e câmbio de 10 marchas

No Brasil, a Chevrolet Silverado concorre com Ford F-150 e Ram 1500. Crédito: Divulgação

Enquanto no mercado brasileiro o Onix, um hatch compacto, é o Chevrolet mais vendido, globalmente esse título é da Silverado, uma picape grande. E finalmente, esse utilitário vai chegar ao país. Inclusive, já está em pré-venda por R$ 519.990 e o primeiro lote, com 500 unidades, foi comercializado em apenas 90 minutos. A versão de estreia é a luxuosa High Country, equipada com motor V8, transmissão de 10 velocidades e tração 4x4. Esse propulsor rende 360 cv de potência, 53 kgfm de torque e conta uma tecnologia muito interessante com foco na eficiência energética. Enquanto outras picapes têm até dois padrões de gerenciamento eletrônico de ativação dos cilindros (quatro ou oito), a Silverado tem 17 combinações, o que permite que a picape rode mais de 60% do tempo sem a necessidade de acionar os oito cilindros simultaneamente. Por dentro, a picape de 5,91 metros de comprimento se destaca pelo amplo espaço para os cinco ocupantes, pela seleção de materiais nobres e pela extensa lista de itens de comodidade, que inclui ar-condicionado com diferentes zonas de temperatura, bancos e volante com regulagem elétrica e climatização, teto solar e sistema de áudio premium da Bose.

A cabine da picape encanta pelo espaço e sofisticação. Crédito: Divulgação

LUXO EM EXPANSÃO

A General Motors estima que o mercado de veículos premium, com valores entre R$ 450 mil e R$ 600 mil, vai crescer 45% neste ano no Brasil. Dessa forma, a receita será de R$ 8 bilhões, e as picapes vão corresponder por 50% desse faturamento. Ainda de acordo com a GM, os 40% restantes serão formados por SUVs e 10% de sedãs.

CONCESSIONÁRIA BAIANA EM DESTAQUE GLOBAL

A HMB Grande Coreia, de Salvador, foi reconhecida pela premiação “Dealer of the Year 2023” como uma das melhores concessionárias da Hyundai no mundo. No total, foram selecionadas 100 revendas de diversos países com base em indicadores de vendas, serviços, mercado, satisfação do cliente e instalações. No Brasil, também foram premiadas a HMB Tai, de Vitória (ES), e a HMB Terra Santa, de Aracaju (SE). No total, 6.200 concessionárias concorreram.

HONDA CG CHEGA A LINHA 2024



Há 47 anos no mercado, a Honda CG chega à linha 2024 com uma pequena atualização estética. A motocicleta mais vendida do país ganhou novas cores e continua sendo oferecida em quatro versões: Titan (R$ 16.760), Fan (R$ 15.444), Start (R$ 14.082) e Cargo (R$ 15.350). Os preços têm como base a cidade de São Paulo, e não incluem despesas com frete ou seguro. Todas as configurações compartilham o mesmo motor monocilindro arrefecido a ar e garantia de três anos.

A Honda CG é a moto mais vendida no Brasil. Crédito: Divulgação

VENDAS CRESCEM NA EUROPA

Os emplacamentos de veículos na Europa aumentaram 15% em julho, na comparação com o desempenho do mesmo período de 2022. Os dados são da ACEA, a associação que representa os fabricantes da região. De acordo com a entidade, as vendas de modelos elétricos aumentaram 60,6% na mesma base de comparação, crescimento impulsionado por subsídios em vários países da União Europeia. Os licenciamentos de híbridos plug-in representaram 8% das vendas. Já modelos equipados com motores a gasolina e diesel representaram pouco menos de 50% das vendas, o restante é de veículos puramente elétricos.

CAOA INVESTE MAIS NO BRASIL



Em anúncio conjunto com o Vice-Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o Vice-Governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, a CAOA anunciou 800 novos empregos diretos em sua unidade localizada em Anápolis (GO), além de um audacioso plano de investimentos de R$ 3 bilhões para os próximos 5 anos. De acordo com Carlos Alberto Filho, presidente da empresa, com esse investimento será possível aumentar a produção dos veículos CAOA Chery, em especial do modelo Tiggo 5X Sport, que terá sua capacidade ampliada em 150%, além da multiplicação do número de postos de emprego. A previsão de investimentos engloba não somente a área de novos veículos e manufatura. O projeto prevê também a manutenção de investimentos nas áreas de marketing e pós-venda e ainda na ampliação de sua rede de concessionárias para uma maior capilaridade na distribuição.

A versão Sport é a mais acessível do Tiggo 5X. Crédito: Divulgação

