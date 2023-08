Range Rover fortalece foco na sofisticação com casa conceitual

A Range Rover é a marca que oferece maior luxo e sofisticação entre os veículos da JLR. Crédito: Divulgação

Há alguns meses, a então Jaguar Land Rover, empresa que surgiu da fusão das duas marcas britânicas que foram adquiridas pela Tata Motors em 2008, mudou sua estratégia. Passou a ser denominada JLR e definiu quatro linhas de produtos: Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar, cada uma com um foco de atuação. Neste final de semana e no próximo, a companhia está focando no Brasil o fortalecimento do conceito da grife Range Rover, formada por quatro veículos: Range Rover, RR Sport, RR Velar e RR Evoque. Para demonstrar isso, a JLR criou a “Range Rover House”, que no país foi personificada em uma casa de alto padrão no Alto de Pinheiros, em São Paulo. A ideia é proporcionar o mais alto grau de experiência de marca para os clientes com experiências imersivas. Para isso, serão realizados test drives, curadoria e personalização de veículos SV Bespoke, ativações de marcas de luxo e experiências gastronômicas e sensoriais. “A marca apresentou o conceito da Range Rover House em outros lugares do mundo, como Saint-Tropez, na França, na vila de Radlett, em Londres, e foi um verdadeiro sucesso. Diante disso, decidimos trazer essa experiência aos nossos clientes em São Paulo, um dos maiores redutos de luxo moderno do país”, explicou Paulo Manzano, diretor de marketing da JLR.

Neste espaço, o cliente poderá configurar um modelo exclusivo. Crédito: Divulgação

LAMBO NA ERA ELÉTRICA

Famosa por seus motores de 12 cilindros em V, a Lamborghini está de olho nos elétricos. Nesta semana revelou seu primeiro projeto baseado em baterias, o Lanzador. O veículo tem estilo arrojado, um habitáculo futurista e, mais importante ainda, uma potência impressionante de 1.341 cv. Isso garante a sua integração com outros modelos Lamborghini, com ou sem um propulsor V12. Esse conceito antecipa o modelo que entrará em produção em cinco anos e que será um dos quatro produtos da marca: um V12 híbrido de 1.001 cv chamado Revuelto, o sucessor do Huracán e uma evolução, ou sucessão, do SUV Urus.

O conceito Lanzador vai dar origem ao primeiro elétrico da marca italiana. Crédito: Divulgaçao

POLO TRACK: TRÊS ESTRELAS

O Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe, Latin Ncap, avaliou o Volkswagen Polo em dezembro do ano passado e lhe concedeu três estrelas. Para fins de testes de auditoria, a entidade agora avaliou unidades Polo Track – atualmente, o carro mais barato da VW no país - para confirmar se ambos os modelos têm o mesmo desempenho. De acordo com o Latin Ncap, os resultados foram compatíveis com os do Polo, considerando as tolerâncias permitidas. A única diferença encontrada foi na proteção ao tórax, que no Polo Track recebeu classificação marginal, uma nota abaixo da obtida pelo Polo.

CARREGADORES TESLA

Sem uma convenção para adequar os plugs dos carregadores, os fabricantes criaram diversas opções para seus automóveis. No entanto, pelo menos nos Estados Unidos, muitas marcas estão migrando para o padrão da Tesla. O principal motivo é que a rede de estações de recarga da empresa é a maior por lá. Depois de empresas como General Motors, Ford e Fisker admitirem que vão migrar para esse formato de carregadores, a Honda anunciou o mesmo. O formato da Tesla é o NACS (North American Charging Standard) e, até então, as outras companhias utilizavam o CCS (Combined Charging System).

Nos EUA, várias marcas vão utilizar o formato de carregador da Tesla. Crédito: Divulgação

MAIS BARATOS DO BRASIL

Nas últimas semanas, os preços dos carros elétricos foram reposicionados para baixo no mercado brasileiro. Agora, a lista dos cinco mais acessíveis é liderada pelo Caoa Chery iCar (R$ 119.990). Na sequência estão: JAC E-JS1 (R$ 135.900), Renault Kwid (R$ 139.990), BYD Dolphin (R$ 149.800) e GWM Ora 3 (R$ 150 mil). Todos eles são produzidos na China. O Kwid é o único que está disponível em um programa de carro por assinatura. Nessa modalidade, estão inclusas revisões, gestão de documentos e taxas relacionadas ao veículo como IPVA e licenciamento, além de seguro. Há mensalidades a partir de R$ 2.999.

FIAT STRADA: 400 MIL