ID.Buzz: Kombi elétrica chega ao Brasil e já pode ser alugada

O Volks ID.Buzz, um utilitário elétrico, está disponível para assinatura pelo preço inicial de R$ 12.990 por mês. Crédito: Divulgação

Em comemoração às sete décadas anos de atuação da Volkswagen no país, a marca alemã trouxe de volta ao Brasil a Kombi. Porém, não foi como na última vez que o Beetle veio ao país, quando assumiu novamente a nomenclatura Fusca. O utilitário elétrico que tem inspiração na Kombi, um dos primeiros modelos feitos pela fabricante no país, é oficialmente nomeado como ID.Buzz. Outro fato curioso é que esse veículo terá inicialmente 70 unidades disponíveis, em alusão ao período em que a VW atua no mercado nacional.

Inspiração retrô: a cabine tem cores da carroceria. Crédito: Divulgação

Porém, você não poderá comprá-lo. A única possibilidade para ter essa Kombi elétrica na garagem é fazendo um aluguel. Mas é uma locação mais sofisticada, em linha com as mudanças do produto. Dessa forma, o ID.Buzz está disponível no formato de assinatura, que inclui documentação, seguro e manutenção. A opção mais barata é pagar R$ 12.990 por mês em um contrato de quatro anos.

Na parte técnica, a VW entrega um motor elétrico no eixo traseiro, que envia tração para as rodas de trás. São 204 cv de potência e 31,6 kgfm de torque. A posição de guiar é elevada e a sensação ao volante é ótima. Certamente, um dos modelos mais interessantes que guiei neste ano. Mas nem só o motorista se diverte, o utilitário tem boas soluções de conveniência, como mesinhas para quem vai no banco traseiro, que é acessado por portas com abertura elétrica.

Imenso: o bagageiro tem capacidade para 1.121 litros. Crédito: Divulgação

ATENÇÃO, MOTORISTAS PROFISSIONAIS

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) anunciou que que motoristas flagrados dirigindo veículo das categorias C, D ou E com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias serão multados a partir de 28 de janeiro. A penalidade de multa para a infração prevista na Lei 14.599/2023 é de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, de acordo com resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o prazo para regularização dos condutores termina em 28 de dezembro. O exame toxicológico de larga janela de detecção é uma etapa obrigatória para motoristas habilitados nessas categorias, que precisam emitir, alterar, renovar a CNH ou cumprir o prazo do Toxicológico Periódico (2 anos e 6 meses), estabelecidos na lei federal nº 14.071.

VERSÃO ESPECIAL DE DESPEDIDA

A Chevrolet anunciou que uma série icônica do Camaro vem aí, agora, para celebrar o fim da produção da sexta geração nos Estados Unidos. O Camaro Collection será ofertado nas carrocerias cupê (R$ 555 mil) e conversível (R$ 595 mil) com o tradicional pacote SS, caracterizado pelo motor 6.2 V8 de 461 cv e 62,9 kgfm de torque, transmissão automática sequencial de 10 velocidades com sistemas de controle de largada e de aquecimento dos pneus traseiros. Com entregas a partir da virada do ano, a série de coleção do Camaro também acelera forte. O modelo é capaz de arrancar 0 a 100 km/h em apenas 4,2 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada em 290 km/h para o cupê.

Série de despedida do Camaro terá 125 unidades numeradas. Crédito: Divulgação

A VALORIZAÇÃO DOS BLINDADOS

Com a maior frota de veículos blindados do mundo, com cerca de 300 mil unidades rodando com proteção balística, a procura por modelos desse tipo segue em alta no país. E a crescente demanda por veículos blindados tem levado à uma alta nos preços, provocada pela escassez de modelos novos e os custos de documentação envolvidos na compra de um blindado zero-quilômetro. De acordo com os especialistas da KBB Brasil, a maior precificadora de veículos do mundo, muitos clientes preferem pagar um preço mais alto, com os valores dos trâmites inclusos.

MODELOS E MARCAS PREFERIDOS