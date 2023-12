Ranger esportiva é a picape mais rápida do Brasil. Com 397 cv, custa R$ 448.600

A Ranger Raptor teve a carroceria otimizada para superar obstáculos. Crédito: Divulgação

Este ano foi marcante para o comércio de picapes no Brasil. Entre as grandes, estrearam a Ford F-150, a mesma vendida nos Estados Unidos, e a Silverado, Chevrolet mais vendido no mundo. A Chevrolet ainda lançou uma nova geração da Montana e a Ford começou a oferece a Maverick em uma configuração híbrida, a primeira desse tipo no país. Para completar, a RAM iniciou a produção no Brasil da inédita Rampage.



No segmento das médias, um dos mais disputados, a Ford promoveu a chegada de uma nova geração da Ranger - que é produzida na Argentina. A picape foi completamente renovada, do chassis ao motor. Porém, o suprassumo da nova Ranger virá da Tailândia: a configuração Raptor. É também a opção mais cara do utilitário, tabelado em R$ 448.600.

E além de todas as mudanças estéticas vistas no exterior, basta abrir a porta para notar que é um veículo diferente. Desenvolvida pela Ford Performance, divisão de esportivos de alto desempenho da marca, a Ranger Raptor foi inspirada nos modelos de competição do deserto. Esse fator é interessante: essa configuração não foi uma adaptação, desde o início, o projeto da nova geração já contemplava a opção Raptor.

Ela tem até medidas distintas: 1 centímetro a mais no comprimento (5,360 metros), 19,3 cm na largura (2,21 m), 4 cm na altura (1,93 m) e 9 cm na bitola (1,71 m), com a mesma distância entre-eixos de 3,27 m. Com isso, essa versão da picape tem suspensão com amortecedores de competição, que é apoiada em rodas e pneus especiais.

PROPULSÃO

Enquanto a nova geração da Ranger ostenta um propulsor 3 litros V6 a diesel que entrega 250 cv de potência, a Raptor tem 147 cv a mais. Essa performance é oferecida por um outro 3 litros V6, porém movido a gasolina e com um turbo a mais. Com 59,45 kgfm de torque, esse motor leva a picape com seus 2.415 kg de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. É a picape mais rápida do mercado, tanto no asfalto quanto fora dele. E quando você acelera, o som do motor invade a cabine deixando o motorista entusiasmado para acelerar ainda mais.

A cabine tem bancos especiais, sete airbags e sistema de som da Bang & Olufsen. Crédito: Divulgação

Para completar o conjunto motriz, uma transmissão automática de dez velocidades, com conversor de torque. Ela tem a mesma base do utilizado na Ranger V6 diesel, porém conta com relações e calibrações exclusivas de alta performance. O torque é privilegiado, principalmente na curva de aceleração das três primeiras marchas, e conta com paddle shifts para trocas manuais.

O condutor pode selecionar sete modos de condução: Normal, Escorregadio, Lama/Terra, Areia, Esportivo, Rock Crawl e Baja. Cada modo traz ajustes específicos do motor, transmissão, freios, tração, direção, suspensão e escapamento, alterando também o grafismo do painel de instrumentos.

O quadro de instrumentos é digital e configurável. Crédito: Divulgação

Um dos modos mais curiosos é o Baja, focado em performance off-road. Ele aciona automaticamente a câmera frontal e o anti-lag, que mantém o turbo pressurizado até três segundos após soltar o acelerador para retomadas mais ágeis, com a exibição dos ângulos de inclinação na tela.

Para completar, os amortecedores têm modos de ajuste automático para salto, enchendo e enrijecendo os pistões para absorver o impacto, e para máxima aceleração, quando enrijece os pistões para dar mais estabilidade. Eles também podem ser ajustados pelo motorista, nos modos Normal e Sport para estrada e no modo Baja para fora de estrada.

A suspensão tem modos de ajuste automático para salto. Crédito: Divulgação

Para tornar tudo isso possível, a suspensão teve a estrutura reforçada e tem o maior curso do segmento: 25,6 cm na dianteira (32% maior) e 29 cm na traseira (mais 18%). Ela é do tipo Double-Wishbone na dianteira, com braços de liga de alumínio, e Watts Link na traseira, com mola helicoidal.

É equipada também com amortecedores de competição fornecido pela Fox, com funcionamento ativo que se adapta às condições do terreno. Esse sistema inteligente utiliza um acelerômetro e sensores em cada canto da carroceria para medir múltiplas variáveis, 500 vezes por segundo, e ajustar individualmente o amortecimento de cada pistão, por meio de câmaras de compensação com controle eletrônico.

A Raptor é equipada com um V6 biturbo e tem capacidade para 715 kg. Crédito: Divulgação

Outra exclusividade é o diferencial traseiro e dianteiro blocante, que pode ser acionado tanto por um botão físico no console como pelo navegador off-road na tela multimídia. Ele forma um eixo rígido para que as rodas girem ao mesmo tempo, evitando que a picape patine ou atole.

Para quem busca o máximo de performance numa Ranger, essa é uma opção extraordinária. É claro que é preciso pagar R$ 108.610 a mais que na versão Limited com o kit opcional (R$ 339.990), e abrir mão de levar 308 kg de carga.