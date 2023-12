Picapes: líder de vendas, Toyota Hilux ganha nova versão

As caixas de rodas alargadas se destacam na nova configuração da Toyota Hilux, a SRX Plus. Crédito: Divulgação

Há seis meses, a Toyota apresentou a melhor opção da Hilux, a GR-Sport. O utilitário foi aprimorado em diversos aspectos, principalmente na suspensão. No entanto, seu visual é radical demais para alguns consumidores. O fabricante japonês foi rápido na resposta: incorporou na versão SRX, uma das mais vendidas, as melhorias, criando assim a SRX Plus. O motor é o mesmo 2.8 litros turbodiesel aplicado em toda a linha, mas com rendimento de 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque, como nas opções SR, SRV e SRX. A GR-Sport manteve a exclusividade na calibração, que rende 224 cv e 55 kgfm.

A cabine é a mesma da SRX e conta com sete airbags. Crédito: Divulgação

Porém, a SRX Plus custa R$ 38 mil a menos: SRX Plus (R$ 334.890) e GR-Sport (R$ 372.890). A SRX custa R$ 324.490, e pela diferença de R$ 10 mil em um produto desse preço, deverá perder espaço para a nova versão, que tem visual mais imponente, freios a disco na traseira e uma suspensão mais eficiente. Outros itens estão presentes nessas três opções, como bancos dianteiros refrigerados, câmera 360 graus, sete airbags, alerta de mudança de faixa, sistema de pré-colisão frontal e piloto automático adaptativo.

O santoantônio aerodinâmico é o mesmo da GR-Sport. Crédito: Divulgação

MERCADO DE PICAPES MÉDIAS

Além da Hilux, que lidera o segmento de picapes, outros cinco fabricantes contam com produtos nessa categoria. Suas versões topo de linha são: Chevrolet S10 High Country (R$ 299.900), Ford Ranger Limited Plus (R$ 339.990), Mitsubishi L200 Triton Sport HPE-S (R$ 289.990), Nissan Frontier Pro4X ou Platinum (R$ 321.950) e Volkswagen Amarok Extreme (R$ 337.280).

NOVIDADES EM OUTROS SEGMENTOS

O ano foi próspero para o mercado picapeiro. No primeiro trimestre, a Chevrolet apresentou a nova geração da Montana. Na sequência, a Ford lançou a F-150 no Brasil para rivalizar com a RAM 1500, que também ganhou a concorrência, no último mês, da Chevrolet Silverado. Outra novidade foi a introdução da inédita Rampage, da RAM. Para o ano que vem, é esperada a estreia da Titano, da Fiat.

PICAPE ELÉTRICA DA TESLA



A Tesla finalmente lançou a Cybertruck nos Estados Unidos, porém, a picape ficou 50% mais cara que quando anunciada, há quatro anos. O utilitário elétrico estreia com preços a partir de US$ 60.990, o equivalente a R$ 297 mil. A empresa oferece três versões e a autonomia se aproxima de 800 km.

AVALIAÇÃO EM VÍDEO DO CRETA NLINE



MERCEDES GLC ATUALIZADO NO BRASIL

A Mercedes-Benz confirmou que nas próximas semanas o GLC irá desembarcar renovado no Brasil. O veículo será comercializado inicialmente na carroceria SUV (R$ 531.900) e posteriormente na variante coupé, que ainda não teve o preço anunciado. As duas opções vão dividir o mesmo conjunto mecânico, que conta com motor 2 litros turbo, que entrega 258 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. O propulsor trabalha associado a um conjunto do tipo híbrido-leve, o que inclui um gerador de partida integrado de segunda geração (ISG) e um sistema elétrico de bordo de 48 volts. Sempre com tração integral, o GLC utiliza uma transmissão automática de nove velocidades. Entre os equipamentos, estão as rodas de 20 polegadas, a iluminação ambiente tem 64 cores e um avançado assistente de estacionamento.