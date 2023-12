Parcerias automotivas inusitadas: seu carro com motor de um rival

A Fiat já comercializou em alguns países a Mitsubishi L200 com a sua logo, era a Fullback. Crédito: Divulgação

Enquanto torcedores do Bahia e do Vitória defendem seus times, muitos motoristas fazem o mesmo por montadoras. Tempos depois, técnicos e jogadores muitas vezes atuam pelo time rival, para irritação dos fãs. No mercado automotivo isso acontece, e muito. E não falo sobre funcionários, mas de peças, como motores e câmbios, por exemplo.



Com a fusão da FCA, que reunia marcas como Chrysler, Fiat e Jeep, com a PSA, grupo francês que tinha no portfólio Opel, Peugeot e Citroën, foi criada a Stellantis. Essa nova empresa gerou fatos curiosos, que para entender é preciso voltar ao passado.

Popular no final dos anos 1990, o Corsa foi lançado no Brasil pela Chevrolet, empresa que faz parte da General Motors. No entanto, o projeto original do veículo é da Opel, que na época era controlada pela GM. Em 2017 a marca alemã foi vendida para a PSA, que quatro anos depois foi fundida com a FCA. Na Europa, o Corsa continua em linha e a sua plataforma é utilizada pela Peugeot.

Comercializado no Brasil pela Chevrolet, o Corsa é foi desenvolvido pela Opel, que atualmente pertence a Stellantis. Crédito: Divulgação

No Brasil, a Peugeot começou a adotar recentemente o motor 1.0 turbo da Fiat no 208 e a Citroën adotou esse mesmo propulsor no recém-lançado C3 Aircross. Seja no Fiat Pulse, no Peugeot 208 ou no C3 Aircross, esse motor é associado a uma transmissão automática fornecida pela Aisin. E quem é a principal acionista da Aisin? A Toyota.

Ou seja, antes de entrar em uma discussão sobre automóveis, seja ponderado. Não adianta dizer que o italiano é superior ao francês, por exemplo. No fundo, com grandes corporações globais, todos compartilham equipamentos.

Até arquirrivais como Ford e Chevrolet trabalham em conjunto. A transmissão de 10 velocidades do Mustang e do Camaro é a mesma. Claro que com calibrações distintas, mas as duas companhias americanas desenvolveram o projeto em conjunto para reduzir custos. Atualmente, esse câmbio é aplicado em diversos veículos, como Ford F-150 e Chevrolet Silverado.

Há parcerias que você pode entender como insólita, entre a Renault, marca francesa de veículos generalistas, e a Mercedes-Benz, fabricante alemão de automóveis premium. Pois os Renault Duster e Oroch têm embaixo do capô o mesmo motor aplicado no Mercedes-Benz Classe B.

A Alaskan é uma Nissan Frontier com o emblema da Renault e pequenas diferenças visuais. Crédito: Divulgação

Por falar em Renault, a montadora tem uma aliança com a japonesa Nissan. E essa parceria vai além da troca de componentes. A Frontier, picape desenvolvida pela Nissan, é comercializa em vários países como Renault Alaskan. Há troca de logomarcas e alguns ajustes visuais, mas a base do utilitário é a mesma.

Outra associação de picapes é da Ford com a Volkswagen. A atual geração da Ranger, lançada há poucos meses no Brasil, deu origem a segunda geração da Amarok. No entanto, essa parceria ficou restrita a alguns mercados. Na América do Sul a empresa alemã optou por atualizar o modelo atual e irá mostrar as novidades ano que vem.

Nem tudo dá certo

É claro que muitos acordos são desfeitos, até mesmo antes de acontecer. O mais recente é entre a Honda e a GM, que durou pouco mais de três anos. A Honda arquivou seus planos para desenvolver em conjunto com a General Motors veículos movidos a bateria acessíveis, disse o CEO da montadora japonesa, Toshihiro Mibe.