Kia completa 30 anos no país; relembre a história da Besta e conheça os próximos lançamentos

Próximo lançamento da marca no Brasil será o EV9, SUV elétrico maior que o Toyota SW4. Crédito: Divulgação

A história da Kia no mercado nacional está intimamente relacionada à família Gandini. O José Carlos, o patriarca já era concessionário dos tratores Massey-Fergusson e automóveis da Volkswagen quando, em 1992, encontrou por acaso com um representante da Kia em São Paulo. O contrato foi assinado naquele ano, e as operações comerciais da Kia Brasil foram iniciadas em janeiro de 1993. O objetivo do fundador e do seu primogênito, José Luiz, que viria a assumir a presidência da importadora em 1996, era desenvolver um negócio de cobertura nacional. “De modo resumido, a trajetória de 30 anos da Kia Brasil pode ser traduzida pela definição da palavra resiliência”, enfatiza José Luiz Gandini. O executivo continua “desde o momento do início das operações, até os dias de hoje, passando por momentos de altos e de baixos do setor de importação, ora com medidas governamentais de proteção à indústria nacional, ora com as instabilidades cambiais”. Nesses 30 anos, a empresa comercializou 450 mil unidades no país.

José Luiz Gandini, presidente da Kia do Brasil, com o carro elétrico EV6. Crédito: Divulgação

OS CAMPEÕES DE VENDA

Em três décadas de atuação da Kia no mercado brasileiro, os modelos mais vendidos foram: o SUV Sportage, com 106 mil unidades, o sedã Cerato, com 71 mil carros, o caminhão bongo K2500, com 62 mil exemplares, a van Besta com 58 mil licenciamentos e subcompacto Picanto, com 42 mil carros.

A HISTÓRIA DA BESTA

José Luiz Gandini revelou que um dos maiores sucessos da marca no Brasil, poderia ter outro nome: Pregio. No entanto, houve a opção pelo nome Best-A, ou simplesmente Besta. O executivo revelou que um dos seus receios era que os religiosos poderiam não gostar do nome, figura do livro do Apocalipse de João, na Bíblia relacionada ao Anticristo. O alívio veio quando a primeira unidade foi comprada por uma igreja.

PIONEIRISMO EM NOVELAS

Apesar do sucesso da Besta, o primeiro modelo comercializado pela Kia no mercado brasileiro foi o caminhãozinho Ceres. Mas as vendas do utilitário só deslancharam depois que empresa fez uma ação de merchandising na novela Renascer, da Rede Globo. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, o protagonista José Inocêncio, vivido por Antônio Fagundes, compra o modelo e demonstra sua versatilidade. Com o sucesso, a Kia apostou por décadas nas novelas globais.

ATUAÇÃO NO URUGUAI

Dezessete anos depois de ter iniciado as atividades da marca sul-coreana no Brasil, o Grupo Gandini investiu na linha de produção de um caminhão leve, Bongo K2500, em Montevidéu, Uruguai. A produção do utilitário da Kia é feita em uma parceria com a Nordex. Simultaneamente, o grupo ganhou em 2009 a representação da distribuição oficial de veículos da Kia naquele país.

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Na comemoração dos 30 anos de atuação da marca no país, que ocorreu em Itu, no interior de São Paulo, José Luiz Gandini confirmou que o portfólio da empresa no Brasil terá duas novidades no o início do ano que vem. Serão dois veículos elétricos: um SUV de grande porte, o EV9, e o Niro EV, ambos já a caminho para homologação nacional. A empresa havia anunciado o EV6, crossover elétrico, mas a alta demanda desse produto em outros mercados atrapalhou os planos do importador - que inclusive já homologou o carro.

O Niro terá uma configuração completamente elétrica. Crédito: Divulgação

HÍBRIDO FLEX EM 2025

O executivo também adiantou que em 2025 a empresa irá comercializar um inédito automóvel 1.0 híbrido flex. O veículo será posicionado entre o Rio e o Cerato. A produção será no México, país que tem um acordo automotivo com o Brasil, assim, não há taxação extra para importação.

VENDAS: BALANÇO DE AGOSTO

Os emplacamentos de automóveis e comerciais leves em agosto somaram 196.878 unidades. O volume foi 8,73% inferior ao de julho, mas 1,36% superior ao obtido no ano passado. O impacto dos incentivos movimentou as vendas de julho e ainda impactou em agosto. Essa ação resultou em uma alta de 10,90% no acumulado de vendas do ano, que já soma 1.347.065 licenciamentos.

MODELOS MAIS VENDIDOS

A Fiat Strada foi o modelo mais emplacado no último mês, com 12.870 unidades. Na sequência, três hatches: Chevrolet Onix (8.354), Volkswagen Polo (8.220) e Hyundai HB20 (8.053). Na quinta posição ficou a versão sedã do Onix (7.055). Da sexta à décima colocação ficaram: Fiat Mobi (6.593), Chevrolet Tracker (6.372), Fiat Argo (5.892), Honda HR-V (5.775) e VW T-Cross (5.452).

A Fiat Strada foi o modelo mais emplacado no Brasil e na Bahia. Crédito: Divulgação

OS PREFERIDOS NA BAHIA