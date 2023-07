Por tempo limitado, BYD Dolphin é o elétrico mais barato do país

Os primeiros compradores do Dolphin vão ganhar um carregador de parede. O elétrico tem autonomia de 291 km. Crédito: Divulgação

A BYD quer chamar a atenção, para isso, lançou o Dolphin por R$ 149.800, valor inferior ao de concorrentes como Caoa Chery iCar e Renault Kwid E-Tech, ambos comercializados por R$ 149.990. No entanto, o preço é promocional e válido para as primeiras 300 unidades. Questionado, Henrique Antunes, diretor de vendas da filial brasileira, não revelou o valor que será cobrado quando esse lote esgotar. O Dolphin, primeiro produto da linha Ocean, é maior que os rivais da Caoa Chery e da Renault. Sua cabine tem porte similar ao do Chevrolet Onix. Porém, o bagageiro acomoda somente 250 litros, inferior ao do Kwid elétrico (290 litros). O veículo utiliza bons materiais no interior e tem boa dirigibilidade. O motor, instalado na dianteira, entrega 95 cv de potência e 18,4 kgfm de torque. O Dolphin, que significa golfinho em inglês, é ágil para um carro que pesa 1.405 kg. De acordo com o Inmetro, tem autonomia para rodar até 291 quilômetros com uma carga - sua bateria é de 45 kWh. É bem recheado de equipamentos, tem seis airbags e uma central multimídia com tela giratória. Que pode ser utilizada como karaokê ou para jogar videogame - quando o automóvel estiver parado. A tela ainda exibe as imagens de quatro câmeras, que cobrem 360 graus desse BYD. As rodas são de 16 polegadas, mas a marca dos pneus é Chao Yang. A garantia total é de cinco anos ou 200 mil km. Para a bateria a cobertura é de oito anos, sem limite de quilometragem.

O sistema multimídia tem videogame e karaokê. A garantia é de cinco anos. Crédito: Divulgação

O HISTÓRICO CHINÊS

O retrospecto das marcas chinesas no Brasil é complexo. Para a Bahia, o maior desapontamento foi com a JAC Motors, que prometeu até fábrica no estado e atualmente não tem nenhuma concessionária por aqui. A Lifan é outra empresa que frustrou clientes no mercado brasileiro com produtos de baixa qualidade e declarou falência na China em 2020. Na sequência, passou a ser controlada pela Geely e foi renomeada como Livan. A Geely, que é acionista da Volvo Cars, também é chinesa e teve uma rápida passagem no país: chegou em 2014 e saiu dois anos depois. Neste curto período, comercializou apenas dois produtos. Atualmente, a mais bem sucedida no país é a Chery, que melhorou seus resultados depois parceria com a brasileira Caoa.

BMW IX: A VERSÃO MAIS POTENTE

Depois das versões xDrive50 (R$ 860.950) e xDrive40 (R$ 680.950), a BMW anunciou que irá oferecer no Brasil uma versão ainda mais potente do iX. A nova opção será a M60, que tem foco na performance: seus dois motores elétricos entregam 619 cv de potência e incríveis 102 kgfm de torque. Esse conjunto leva o SUV elétrico de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Na Europa, seguindo a norma de testes WLTP, a autonomia é de 561 quilômetros. O preço ainda não foi divulgado, mas deve ser ficar próximo de R$ 1 milhão.

Configuração mais potente do BMW iX chegará neste ano. Crédito: Divulgação

MEGANE ELÉTRICO EM SETEMBRO

A Renault, que já tem alguns veículos elétricos no portfólio brasileiro, confirmou para setembro a estreia do Megane E-Tech no país. Com um motor elétrico que rende 220 cv e 30,6 kgfm de torque, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. A autonomia, de acordo com a aferição do Inmetro, é de 337 quilômetros. A Renault não revelou o preço, mas para ficar bem posicionado teria que custar abaixo de R$ 300 mil.

O Renault Megane e-Tech foi confirmado para setembro no Brasil. Crédito: Divulgação

CHEVROLET CONFIRMA PICAPES

2023 é o ano mais agitado da história para o mercado de picapes no Brasil, e a Chevrolet quer ser protagonista. A empresa, que já lançou a nova geração da Montana, confirmou qual será a versão da Silverado que irá comercializar a partir de novembro no país, a High Country. Essa é a versão mais luxuosa do utilitário, que tem entre os destaques painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e central multimídia de 13,4 polegadas. Além disso, tem uma série de sistemas de condução semiautônoma, como frenagem de emergência e monitoramento de ponto cego. Seu motor V8 de 6.2 litros entrega 426 cv de potência e 63,6 kgfm de torque - é o mesmo propulsor do Camaro, mas com outra calibração. Rival da F-150 Platinum e da RAM 1500 Limited, a Silverado High Country deverá custar mais de R$ 500 mil. Outra confirmação da Chevrolet é a introdução da versão esportiva RS na Montana. O lançamento será neste mês.

A Silverado High Country vai concorrer com a Ford F-150 Platinum e Ram 1550. Crédito: Divulgação

HILUX 2024