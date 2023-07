Scenic 25 anos: rodamos no primeiro Renault produzido no país

O primeiro Megane Scenic montado no Brasil faz parte do acervo da fábrica da Renault no Paraná. Crédito: Rodolfo Buhrer/ Renault

Há 25 anos, a oferta de automóveis era bem diferente do atual. Naquela época, os monovolumes eram a nova atração. Foi com um veículo desse tipo, o Megane Scenic, que a Renault iniciou sua história como produtor nacional. Nesta semana, tive a oportunidade de guiar o modelo pioneiro. Sua trajetória começou na França, de onde veio desmontado. Ao chegar no Brasil foi montado no Senai do Paraná por funcionários que estavam em treinamento. Isso aconteceu no final de 1998, antes do lançamento oficial dos modelos que foram produzidos no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhas, na região metropolitana de Curitiba. O sucesso foi imediato, com a venda de 33 mil unidades no primeiro ano. Ao longo dos seus 12 anos de mercado nacional, foram comercializadas mais de 142 mil unidades, de diferentes configurações. Globalmente, onde foi produzido entre 1996 e 2022, passando por quatro diferentes gerações, o Scenic superou os cinco milhões de unidades.

O veículo de 1998 não tem airbags e nem ar-condicionado. Os destaque são a modularidade interna e área envidraçada. Crédito: Divulgação

AS INOVAÇÕES DO SCENIC

As inovações do monovolume começavam na produção, pois o modelo fabricado no Brasil foi o primeiro Renault no mundo a utilizar o processo de pintura à base de água, que gera menos resíduos. Como produto, o Scenic chama a atenção a ampla área envidraçada e a modularidade interna. O porta-malas, por exemplo, pode ser dividido e os bancos traseiros dobrados ou removidos. Outro destaque é a posição elevada de direção, atualmente um dos pontos mais desejados dos SUVs. O modelo avaliado tinha motor 2 litros a gasolina que rende 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco marchas.

VIRTUS: NOTA MÁXIMA EM SEGURANÇA

Depois do fiasco do C3, que teve péssimos resultados em testes de segurança, um outro veículo produzido no Brasil foi bem na avaliação promovida pelo Latin NCap. O Volkswagen Virtus conquistou nota máxima de cinco estrelas no programa. O veículo oferecia inicialmente proteção lateral com airbags de cabeça e tórax e foi atualizado para um sistema de proteção lateral de cabeça com airbags de cortina e do corpo. O modelo também oferece tecnologias semiautônomas de auxílio à condução como opcional, de acordo com as recomendações do Latin NCAP. O Nivus e o Taos também conquistaram cinco estrelas na avaliação.

Um dos testes do Latin NCap é o de impacto lateral, feito a 29 km/h. Crédito: Divulgação

TOYOTA É LÍDER EM EXPORTAÇÃO

A Toyota foi o fabricante que mais exportou veículos a partir do Brasil no primeiro semestre deste ano. No total, foram 49.241 unidades do Yaris, Corolla Cross e Etios produzidos em Sorocaba e do Corolla feito em Indaiatuba, ambos municípios do interior de São Paulo. Atualmente, o Etios é fabricado exclusivamente para exportação. Além de veículos, a empresa também envia motores para outros países. A fábrica de Porto Feliz, também no interior paulista, iniciou a exportação dos motores M20A para a América do Norte em setembro de 2022, com 17 mil unidades enviadas até o momento.

CNH PARA CARRO E MOTO EM ALTA

De acordo com Secretaria Nacional de Trânsito, de todas as Carteiras Nacionais de Habilitação existentes, aquela que registrou o maior crescimento no período entre 2013 e 2022 foi a AB, que permite conduzir motocicletas (A) e automóveis e comerciais leves (B). No ano passado, 28,1 milhões de carteiras AB foram emitidas, um total 64,3% maior que 10 anos atrás. Entre as explicações para isso, está o aumento da procura por motos como alternativa ao carro, tanto por causa do preço dos combustíveis quanto para driblar engarrafamentos.

CITROËN VAI VENDER MINI CARRO

A Citroën confirmou que irá lançar no Brasil o Ami. O veículo tem cabine fechada, quatro rodas e capacidade para duas pessoas. Com propulsão elétrica, ele será o primeiro modelo elétrico da empresa no país. Com 2,41 metros de comprimento e 1,39 m de largura, o Ami pesa 485 kg. Seu conjunto mecânico utiliza um motor elétrico de 8 cv de potência, que é alimentado por uma bateria de 5,5 kWh posicionada abaixo dos assentos. A autonomia é de 80 quilômetros (ciclo WLTP), que deve ser reduzida em 30% na avaliação do Inmetro. Para uso urbano, o veículo alcança 45 km/h de velocidade máxima.

Na Europa, o Ami pode ser conduzido por jovens a partir de 14 anos. Crédito: Divulgação

