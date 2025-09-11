Acesse sua conta
Mais infraestrutura energética para o desenvolvimento da indústria e do agronegócio

Está em curso, até 2027, o aporte de mais de R$ 13 bilhões por toda a Bahia

  • T

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:40

A Neoenergia Coelba ficou em segundo lugar com 1.753 queixas registradas
O setor de energia figura entre os que mais investiram em infraestrutura no Brasil em 2024  Crédito: Reprodução

Motores da economia baiana, a indústria e o agronegócio crescem trazendo consigo mais desenvolvimento, gerando emprego e renda para os baianos. Para que esses segmentos possam atingir o seu potencial pleno, é preciso infraestrutura de base robusta, o que inclui o fornecimento de energia elétrica com confiabilidade e no volume adequado para o desenvolvimento desses setores.  

O setor de energia figura entre os que mais investiram em infraestrutura no Brasil em 2024. Somente a Neoenergia aportou R$ 9,8 bilhões, sendo a companhia que mais investiu no segmento, no ano passado, segundo levantamento feito pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib). A Bahia recebeu 1/3 desses investimentos: R$ 3 bilhões para distribuição e R$ 500 milhões em transmissão e geração renovável.

Na distribuição de energia, segmento no qual a Neoenergia Coelba atua, o investimento é tangível: em 2024 foram energizadas nove novas subestações e ampliadas outras seis subestações, aumentando a oferta de energia no estado. A Bahia também contou com o incremento de mais de 160 mil postes e mais de 370 quilômetros de novas linhas de alta tensão. 

Ano a ano, o setor privado aumenta o aporte em infraestrutura. Conforme dados da Abdib, a soma de investimentos privados do biênio 2023/24 (R$ 369,7 bilhões) teve um crescimento de 35% em relação ao pico anterior, entre 2013/14. Apesar dos avanços, o Brasil e a Bahia precisam da continuidade dos investimentos para suportar o crescimento. É necessário que os setores público, privado e entidades representativas trabalhem em conjunto, em escuta ativa e planejamento.

Duas importantes iniciativas com esse propósito foram firmadas recentemente. Primeiro, um acordo de cooperação entre a Neoenergia Coelba e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), para impulsionar o desenvolvimento dos distritos industriais da Bahia. A segunda, com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), para fortalecer a infraestrutura energética do Oeste baiano e promover o atendimento especializado aos produtores rurais.

Os acordos reforçam o compromisso da Neoenergia Coelba com a Bahia e permitem uma maior sinergia entre o setor privado e os polos produtivos, direcionando investimentos para as necessidades específicas de cada localidade. Está em curso, até 2027, o aporte de mais de R$ 13 bilhões por toda a Bahia. Isso representa um incremento de 40% em relação ao quadriênio anterior, e que vai permitir a ampliação ou construção de 71 subestações, entre outras obras estruturantes.

Ao fortalecer a sua infraestrutura de base, a Bahia impulsionará o crescimento dos seus setores econômicos e gerará emprego e renda, além de aumentar a arrecadação de impostos, posicionando o estado de forma mais estratégica no cenário nacional.

Thiago Guth é diretor-presidente da Neoenergia Coelba

