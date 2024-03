AUTOS

VW Saveiro: veterana ainda tem recursos para brigar com a concorrência?

A picape é o único produto da família Gol que ainda permanece em linha

Antônio Meira Jr.

Publicado em 24 de março de 2024 às 12:00

A picape Saveiro é o único representante da família Gol que continua em produção no Brasil Crédito: Divulgação

O Gol foi um dos modelos mais icônicos da Volkswagen no Brasil, inclusive deu origem a uma família de produtos que contava com Voyage (sedã), Parati (station wagon) e a Saveiro (picape). Atualmente, só um deles está em linha, a picape, que surgiu em 1982. De lá para cá, são cinco gerações do utilitário. Recentemente, o veículo foi atualizado, mas dá sinais de cansaço.

A cabine desse VW tem boa construção Crédito: Pedro Danthas

Porém, pela sua dirigibilidade e boa qualidade de montagem não deve ser descartado. Sua opção mais barata é a Robust, que tem cabine simples e custa R$ 98.670. A configuração topo de linha é a Extreme, nomenclatura que herdou da Amarok. Com cabine dupla, mas com somente duas portas, é oferecida por R$ 115.690. Com capacidade para 605 kg de carga, ela é impulsionada sempre pelo motor 1.6 litro, que tem seu rendimento máximo com etanol, oferecendo assim 116 cv de potência e 16,1 kgm de torque. A transmissão é sempre manual, de seis velocidades. É a única da categoria com sistema de freios a disco na traseira, o que permite frenagens mais seguras, principalmente quando está carregada. Seu maior pecado é a falta de espaço no banco traseiro.

A configuração Extreme custa R$ 115.690 Crédito: Divulgação

FALTARAM AS PICAPES

A Volkswagen foi uma das marcas que mais cresceram no mercado brasileiro em 2023: foram 345.039 unidades emplacadas entre janeiro e dezembro. Na comparação com o ano anterior, são quase 80 mil emplacamentos adicionais. Esse resultado significa 15,8% de participação no mercado em 2023, além de crescimentos de 29,5% em termos de volume e de 2,1% em market share no acumulado do ano. Esses números poderiam ser maiores se a empresa tivesse alcançado maior volume com suas duas picapes, a Saveiro e a Amarok.

Desenvolvida em parceria com a Ford, a nova geração da Amarok não será comercializada no Brasil Crédito: Divulgação

Esse foi um fato comentado pelo CEO da filial brasileira, Ciro Possobom em pelo menos dois encontros com a imprensa. Essa foi a herança que o executivo recebeu de Pablo Di Si, seu antecessor, que não apostou na nova geração da Amarok para a região e nem implementou a produção da Tarok, modelo conceitual que foi apresentado no Salão de São Paulo em 2018.

CARROS ELÉTRICOS NA PISTA

A convite da Nissan do Brasil, acompanhei a etapa do Brasil da Fórmula E, categoria que existe há apenas 10 anos e já teve dois campeões brasileiros: Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi. Nessa atual geração, a GEN3, a potência dos carros subiu 100 kW, indo de 250 kW para 350 kW. Com a adoção da regeneração de energia na frente e na traseira, a capacidade foi ampliada de 250 kW para 600 kW.

De acordo com a Nissan, as baterias agora são preparadas com minerais de origem sustentável e que terão as células reutilizadas e recicladas ao fim da vida útil. As dimensões dos bólidos foram reduzidas e os monopostos ficaram 60 kg mais leves. Agora pesam, com o piloto, 840 kg - contra 900 kg da geração anterior. O chassi do carro elétrico de corrida utiliza fibra de carbono e alumínio. Na carroceria, além de fibra de carbono foi incorporado linho.

A prova de São Paulo usou um trecho do Sambódromo do Anhembi, onde os carros chegaram aos 320 km/h Crédito: Divulgação

NETA, A NOVA CHINESA