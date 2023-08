Conheça Escanio, ex-caminhoneiro que faz rir com perguntas sem sentido

O humorista Valdeci Santos da Silva, 52 anos, assumiu o apelido Escanio após uma pegadinha. Crédito: Divulgação

Xuxa lança papéis para o alto, cada um com um assunto diferente escrito. Quem assume a missão de sortear o tema é Angélica, mas fica a dúvida se quem vai ler é ela ou Eliana. Diante do impasse, as loiras então decidem pintar o cabelo. De um a cinco, qual cor elas vão escolher? Se você não sabe, é porque não prestou atenção no enunciado, ou ainda não foi abordado na rua por Escanio, nome de escárnio e de guerra do humorista Valdeci Santos da Silva, 52 anos.

Natural de Santo Amaro, mas radicado em Salvador e Camaçari, o ex-caminhoneiro encontrou-se na vida de humorista fazendo vídeos em que mostra a reação das pessoas a suas perguntas malucas. A técnica pra elaborar as questões ele já desenvolve desde 1990, quando tudo era mato e fonte de resenhas entre irmãos, mas hoje virou o seu ganha-pão – aliás, um ganha-pão que pegou fermento e ficou 20 vezes maior que nos tempos de caminhão.

“Essa história apareceu do nada na minha vida. Eu estava com meu irmão em um bar, quando entraram dois clientes. Um chegou no balcão e pediu um cigarro, o outro pediu um sarapatel. A atendente se confundiu, perguntou para o que pediu o cigarro se era para embrulhar ou pra comer ali. Aí o cara ficou ‘como assim?, comer o cigarro?’ Nessa reação eu peguei a visão do que aquilo poderia se transformar”, relembra Escanio, que passou a desenvolver histórias com sinais trocados junto com o irmão Gilberto, outro humorista

A dupla passou a fazer pegadinhas em vários momentos, riam sempre da tentativa das pessoas em ajudar, até que uma hora resolveram levar a brincadeira para a internet.

Viral

Pouco antes de a pandemia estourar, Escanio (cujo apelido é uma adaptação de Scania) ainda era caminhoneiro: fazia entregas de produtos de bomboniere, em Salvador e RMS, o que já demonstrava certa vocação em adoçar a vida das pessoas. Foi então que começou a deixar a boleia - onde rodou por quase uma década - no dia em que chegou com uma câmera escondida para conversar com um conhecido, no bairro de Cosme de Farias.

“Malhado, sabe se tem alguma casa para alugar aqui por perto? Não precisa ser grande, não. Quarta e sala, kitnet. Não precisa ser a motor, não. Com dois remos, só pra gente brincar. A gente não vai pro fundo, não, porque a gente não sabe nem nadar direito, não vai para mar aberto. Porque quando eu estou saindo de manhã cedo, parece que estão esvaziando o pneu. Aí eu queria dar uma calibrada ou ver se é algum problema no pito”, diz para Carlão (vídeo acima), que mesmo sem saber o que tá rolando, tenta ajudar.

“Você quer com garagem, é?”, replica, mas a tréplica continua sem fazer sentido. “É. [Quero] que o cara entenda por que está chuviscando. Eu já rodei a antena. Só pega o [canal] 4 e o 5. Aí quando vai botar no 7 ou na Globo, não pega. Você conhece alguém que mexe com esse negócio?”, continua o confuso interlocutor, que falar nada com nada por outros três minutos.

A conversa acaba, a abordagem maluca dá certo, e Escanio sai dali com um vídeo hilário, mas sem explicar a Carlão que tinha gravado a pegadinha. Dias depois, vai Carlão procurar a família do conhecido para relatar o caso: “acho bom vocês ficarem de olho porque Escanio deve estar ficando maluco”, teria alertado, não com essas palavras. Mal sabia ele que, àquela altura, seu vídeo já era um dos virais mais compartilhados das redes sociais.

Contratempo

Os novos vídeos vieram, as risadas continuaram, e o crescimento nas redes fez com que Escanio passasse a se dedicar integralmente à sua nova atividade, afinal, o capilé começou a pingar. Com o aval e apoio da esposa, a cabeleireira Alessandra Silva, o humorista já tinha conseguido alguns contratos e parcerias, e acabava de fechar participações na televisão. Ia entrar no casting da TV Aratu/SBT com as já famosas pegadinhas.

Era já 2021, tudo ia bem, quando certo dia foi dormir achando que acordaria com 5 mil novos seguidores – era a média diária de gente que chegava em seu Insta @escaniooficial –, e acordou com a conta hackeada. Não tinha mais o controle de nada.

Tentou recuperar o perfil de todas as formas, mas sem sucesso. A demora de dias só aumentava a angústia, mas as coisas degringolaram de vez quando o ‘novo dono’ da conta passou a postar certos conteúdos. “O pessoal que estava de posse começou a postar coisas que não tinham nada a ver comigo, inclusive pornografia. Meus seguidores ligavam pra minha família, perguntando o que tava acontecendo comigo”, ou seja, mais uma vez a família recebendo a notícia de que Escanio tava doido.

Mas dessa vez o mal entendido tinha repercussões muito negativas, e ele tomou a decisão de pedir para derrubar a conta. Teria de recomeçar do zero.

Apesar do contratempo, isso acabou sendo a senha para buscar outras redes, como o TikTok, Youtube e Facebook, que o remuneram diretamente. “Quando a página foi derrubada, ficou mais difícil pra recomeçar, porque já tinha um registro lá do meu nome, e aí o Instagram não me acontecia mais. Foi uma luta. Fiquei um ano e seis meses, mas depois regularizou, e nas minhas páginas no YouTube, Facebook e TikTok, com um ano, eu comecei a ser monetizado. Pelo Instagram faço parcerias. Ficou muito melhor”, contou.