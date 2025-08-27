ALÔ ALÔ

Casa Coaty avança em processo de revitalização e terá projeto assinado por ex-colaboradores de Lelé e Lina Bo Bardi

A Fundação Mário Leal Ferreira contratou os arquitetos Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki e José Minho para desenvolver o estudo

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 05:00

Casa Coaty, no Centro de Salvador Crédito: @myphantomtoy/Divulgação

A Casa Coaty, na Ladeira da Misericórdia, deu mais um passo em direção à sua revitalização. Projetado pelos renomados arquitetos Lina Bo Bardi e João Filgueiras Lima (Lelé), o imóvel terá seu projeto de restauração elaborado por uma equipe de especialistas com ligação direta aos criadores da obra.

A Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) contratou os arquitetos Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki e José Minho para desenvolver o projeto, que será encaminhado posteriormente à Prefeitura de Salvador, responsável por autorizar o início das obras. Ferraz e Suzuki integraram a equipe de Lina Bo Bardi, enquanto Minho trabalhou diretamente com Lelé — ele, inclusive, foi responsável pelos cálculos estruturais da icônica estrutura nervurada da edificação. Após a recuperação, a Casa Coaty será entregue à associação cultural Pivô, que planeja transformar o local em um espaço dedicado a exposições artísticas e culturais na capital baiana.

“Contratamos essa equipe para restaurar e demos a ordem de serviço semana passada. Agora, eles vão apresentar o projeto de recuperação e restauro. Este imóvel é fundamental para a história de Salvador e de Lina Bo Bardi, pois é um dos projetos que a fez ser conhecida internacionalmente, sendo citado na Bienal de Veneza e na Rússia, por exemplo”, afirmou com exclusividade ao Alô Alô Bahia a presidente da Fundação, Tania Scofield. A previsão de entrega do projeto de restauro é até o fim de 2025.

Ao som de Jorge & Mateus

A celebração dos 20 anos da dupla Jorge & Mateus, sábado, em Salvador, ganhou charme especial com o Lounge do Alô Alô Bahia, montado no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio. Com estrutura premium e vista privilegiada para o palco, o espaço recebeu cerca de 300 convidados. Figuras como o ex-prefeito ACM Neto, a influenciadora Mari Gonzalez, Cynthia Sangalo e Luisa Perrissé — filha da atriz e comediante Heloísa Perrissé — marcaram presença no camarote. Antes, houve um esquenta especial, na Bahia Marina. Realizado em parceria com a Online Entretenimento, o Lounge do Alô Alô contou com patrocínio do Club Melissa e apoio da Suporte Eventos, Td Produções, Red burger e Confeitaria Priscila Diniz.

Veja fotos no aloalobahia.com. Cola lá!

Caza di Nara Crédito: divulgação

Saúde ganha novo restaurante

A cena gastronômica do Centro Histórico de Salvador ganha um novo capítulo em setembro com a chegada do Caza di Nara, restaurante comandado pela chef Nara Amaral, também responsável pelo Di Janela. A pré-inauguração acontece no dia 2 de setembro, a partir das 20h, com um jantar exclusivo assinado pela premiada chef Janaína Torres, um dos grandes nomes da gastronomia brasileira. O menu terá seis etapas harmonizadas com rótulos selecionados, e o valor por pessoa será de R$ 420. O espaço, que conta com projeto do Fluiú Estúdio, funcionará na Rua da Glória, no bairro da Saúde.

Almir Lemos Crédito: Paulo Darzé/divulgação

Do Recôncavo para a SP Arte

Maragogipinho, povoado com pouco mais de 3 mil habitantes em Aratuípe, no poético Recôncavo Baiano, guarda um dos maiores tesouros da arte popular brasileira: a cerâmica. Com cerca de 200 olarias, o local abriga o maior polo cerâmico da América Latina, moldado há gerações pelos saberes afro-indígenas. Nesse cenário de barro, tradição e resistência, desponta o mestre Almir Lemos, artista que transforma argila em poesia. Elogiado por Adriana Varejão, Almir foi descrito como “um artista da cerâmica muito sensível, extremamente sofisticado e comprometido com sua pequena produção”. Agora, ele se prepara para um novo desafio – será um dos destaques da galeria Paulo Darzé durante a SP-Arte Rotas 2025, que acontece entre os dias 28 e 31 de agosto, na ARCA-SP

Giro empresarial

A GWM Morena segue em expansão na Bahia com a abertura de mais duas concessionárias no estado, uma em Salvador e outra em Feira de Santana. Com as inaugurações, foram gerados 50 novos postos de trabalho. Agora, com quatro unidades no estado, a GWM Morena passa a contar com três concessionárias em Salvador — localizadas nas avenidas Paralela, Luís Eduardo Magalhães e, agora, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores — e uma em Feira de Santana, recém-inaugurada na Avenida Maria Quitéria. Segundo Modezil Cerqueira, presidente do Grupo MC, responsável pela operação na Bahia, a estratégia visa acompanhar o aumento da demanda e os próximos lançamentos da marca no país.

Patrimônio Imaterial

A Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam) receberá, hoje, a notificação oficial de abertura do processo de Registro Especial do ofício das baianas de acarajé como Patrimônio Imaterial de Salvador. A entrega será feita pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), durante a programação da VI Jornada do Patrimônio Cultural da cidade, que acontece até sexta-feira (29), em espaços do Centro Histórico. A ação marca o início formal do processo previsto na Lei 8.550/2014 e reforça o compromisso da Prefeitura em preservar este importante símbolo da cultura afrodiaspórica e soteropolitana.

Novo presidente