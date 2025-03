CÉSAR ROMERO

Cultura popular

A memória registrada é o que fica para a história da Bahia e do Brasil

Depois que passam as festas de final de ano e o carnaval é quando começam com mais constância os eventos de artes visuais. Sabemos todos que a cultura na Bahia vai mal e que, desde a Renascença, o apoio às artes era prioridade. Aqui se trata de artes visuais, que vive, hoje, em desprestígio. >

Uma classe tão importante, pois registra com eficácia e eficiência o momento presente, construção de novos tempos, de uma cultura que se firma como um novo ideal, buscando eliminar as diferenças entre gerações em direção a uma realidade mais humanitária no mundo. A classe de artistas visuais reclama da falta de espaço para escoamento das produções. Muitos espaços governamentais fecharam, ou não funcionam. As verbas são pequenas e as instalações dos museus e seus acervos precisam de cuidados. Por apoio se entenda espaços funcionando, salões oficiais, bienal, intercâmbio entre profissionais, incentivo à pesquisa com prêmios para os melhores trabalhos, encontros para discutir novos pensamentos e teorias e divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, seminários e congressos.>