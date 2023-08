Espaços de afeto

Um viés em artes plásticas no Brasil vem da fixação da arquitetura popular em diversas técnicas, especialmente a pintura. A arquitetura popular não tangencia o pueril, mas vivifica alegre visão do mundo, demarcando os espaços que protegem e abrigam o corpo. Concebida pelo homem do povo que a realiza, concentrando espaços do afeto, de modo marcante, a casa inverte a ordem das formas e do gosto das camadas eruditas, ainda que possa reproduzi-las por meio da apropriação. Por ser território livre à imaginação, fundando os lugares da família, a casa envolve-se numa aura onírica que a torna pessoal dentro das diferenças possíveis numa dada ambiência.