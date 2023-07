Estudo sobre cores e linhas

Cada pintor tem um interesse peculiar, e sabe lidar com mais desenvoltura com a forma, a linha e a cor. Elegemos hoje três artistas plásticos que escolheram a cor como destaque para suas produções: Henri Matisse, Alfredo Volpi e Archângelo Ianelli.



Matisse (1869-1954) – Líder do fauvismo pretendia pintar no estado de graça de um selvagem ou de uma criança, superando assim sua formação acadêmica e tradicional. Em 1894, realizou com Albert Marquet pesquisas pictóricas, o espaço onde artista e arte se conectam. Matisse vinha da “arte linear”. As pesquisas pictóricas se baseavam na cor, gravidade, na ambientação, no arrebatamento emocional. Entre 1900 e 1904, suas obras estavam ocupadas com a cor e a construção. Em 1906, passou a liderar a rebelião dos fauvistas. O fauvismo foi uma tendência artística associada à pintura e tinha como característica principal o uso de cores puras. Foi o começo de sua maturidade artística. Assumindo o fauvismo, sua pintura tornou-se simplificada, seus recursos básicos eram a cor e as linhas. A independência da cor em relação ao desenho foi a característica do fauvismo. Em seus rascunhos, tinha os assuntos todos marcados de cores, com o nome e o número de cada cor. Não errava!