CÉSAR ROMERO

Produções e contextos

O que salva o artista é seu conteúdo e seu poder causador, nas articulações de equações do olhar e pensamento

O fim do “algo” termina na finitude, quando se encerra o processo dialético. O mundo objetivo não compreende uma verdade absoluta, mas, sim, esclarecimentos, momentos em que se apreendem fenômenos que transcorrem numa visão dualista do real, buscando a pacificação dos elementos da natureza.

Nas somas de vivências, retalhos de memória se constroem essência, que é matéria para a arte. No mundo das ideias poucos se destacaram pela originalidade como: Marcel Duchamp, Pablo Picasso (foto), Paul Cézanne, Francisco de Goya, Jackson Pollock, e alguns expressionistas como: Wassily Kandinsky, Erick Heckel e Otto Mueller, que mesmo em linguagem figurativa recriaram a leitura do mundo material. Há espaço para se questionar a arte em si, e oportunidades para meditação de novos conteúdos.

A inteligência visual, ligada à intuição, ambas treináveis, nos leva a várias possibilidades plásticas e expressivas. As mutabilidades e apropriações quando ligadas a ética, estudos e aprofundamento, liberta. O que salva o artista é seu conteúdo e seu poder causador, nas articulações de equações do olhar e pensamento. Também seu estoque de ideações, que está imerso nas vivências, seu instrumental de produções.

Trabalhos na área do conhecimento nunca podem ser dados por concluídos. A convivência de qualquer produtor de arte com seus pares, a troca de saberes, dissecamento de assuntos, abrem possibilidades de novos ângulos de assimilações. A obra de arte sempre estará aberta a questionamentos e interpretações.

Entra aí o crítico de arte, que é um elo entre o artista e o público, numa atividade que envolve diversos saberes, pensamento ordenado, capacidade de situar o criador à comunidade, seu contexto e evolução. Ainda promovendo análises sistêmicas, exames detalhados do conjunto de tudo aquilo que existe no espaço e no tempo das produções de arte.