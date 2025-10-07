RONALDO JACOBINA

Cineastas baianos iniciam documentário sobre roteiristas negros

Longa-metrgem vai apresentar 15 roteiristas, autores de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:10

Os roteiristas e diretores baianos Marcelo Lima e Tais Amordivino iniciaram as gravações do longa-metragem Histórias de Roteiristas Negros, um documentário que traça um panorama inédito sobre o trabalho de roteiristas negros brasileiros. Em fase de entrevistas e captação de imagens, os diretores começaram as gravações em Salvador e irão percorrer os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, até outubro. O longa apresenta 15 roteiristas, autores de grandes sucessos da teledramaturgia brasileira, entre eles os baianos Ceci Alves, com séries feitas para a HBO Max e NBCUniversal;; e Elísio Lopes Jr., coautor de novelas da Globo e já escalado como roteirista da próxima novela das 18h.

Quem desembarca na capital baiana na próxima semana para uma curta temporada é o empresário, publicitário e consultor Nizan Guanaes. O baiano aproveita a visita a sua terra natal para realizar uma palestra no Palacete Tirachapeu, na Rua Chile. O evento, que leva a assinatura da Licia Fabio Produções, vai acontecer no próximo dia 17 de outubro, às 17h. O acesso é exclusivo a convidados.

A Mazure Saneamento, empresa baiana comandada por Marcelo Sacramento e Renan Menicucci, vai apresentar suas modernas tecnologias em monitoramento remoto para tratamento e reuso de água, esgoto e dessalinização, em dois importantes eventos nacionais neste mês de outubro. De 15 a 17, a empresa monta stand na Construnordeste, no Centro de Convenções Salvador; e na FENASAN, maior mostra de tecnologia naval do Brasil, que será realizada em São Paulo, de 21 à 23. Já no dia 11 de novembro, a Mazure participa do ARAMUSS, na Base Naval de Aratu, em Salvador.

O Shopping da Bahia vai sediar mais uma edição da Wine Dez, uma das mais importantes feiras de vinhos do Nordeste. O evento, que acontece no próximo dia 31 de outubro, das 19h às 21h30, vai reunir mais de 40 vinícolas e apresentar mais de 600 rótulos. A feira leva a assinatura da Casa Dez, do empresário Marcos Gordilho e da Licia Fabio Produções. Os ingressos já estão à venda nas unidades da Casa Dez.

O Principote vai promover mais uma edição do seu Réveillon pé na areia. A proposta é uma noite com sabores inspirados no Mediterrâneo, que vai das 21h do dia 31 de dezembro de 2025 às 5h do dia 1º de janeiro de 2026, na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. Com direito a show de fogos à meia-noite, o evento terá serviço de bar e bufê incluído, enquanto a música ficará a cargo do DJ Gueri e das bandas Herbert & Richard e Vini Akambada Elétrica. Os ingressos estão á venda no Sympla e poderão ser pagos em até cinco parcelas sem juros.

A baiana Luciana Berry, radicada em Londres e vencedora do Top Chef Brasil 2020, é a responsável pela produção local do time carioca que participa do San Sebastián Gastronomika 2025, que começou ontem (6) e vai até quarta-feira (8), no País Basco, na Espanha. O evento, que este ano tem o Rio de Janeiro como cidade convidada, reúne Rafa Costa e Silva, do Lasai (2 estrelas Michelin e eleito melhor restaurante do Brasil e 28º do mundo pelo The World’s 50 Best), Felipe Bronze, do Oro (2 estrelas Michelin) e Thomas Troisgros, do Oseille (1 estrela Michelin)).

O Palacete Tirachapeu vai receber a segunda edição do Mercado do Tira, evento que celebra a moda, a cultura e a experiência de lifestyle com um olhar voltado para a autenticidade. Com entrada gratuita, a feira — realizada pela Galeria Instante, das produtoras Gabriela Cruz e Liu Falcão — acontece entre os dias 9 e 12 de próximos, reunido marcas como Amará, Bee Home, Bia Machado, Cristalli Ótica, Eyde Dantas, Gabriela Lisboa, Gaya Cosméticos Orgânicos, dentre outras.

