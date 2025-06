ARTIGO

Como tratar acumuladores de animais na gestão pública

Tornar esse problema visível é o primeiro passo para enfrentá-lo com a seriedade e a sensibilidade que ele exige

Faltam políticas públicas que integrem saúde mental, assistência social e proteção animal. É preciso que os municípios baianos reconheçam a acumulação de animais como um problema de saúde pública, criando protocolos para ações de prevenção e acolhimento. Regulamentações tratam do bem-estar animal e da defesa sanitária animal no estado, e a Lei Ordinária 9724/2023 institui a Política Municipal de Atenção às Pessoas Portadoras do Transtorno de Acumulação Compulsiva em Salvador, com um artigo sobre a acumulação de animais. Uma das poucas leis brasileiras que abordam o tema de forma específica, a Lei Municipal 8915/24, de Petrópolis/RJ, institui o Programa de Atenção às Pessoas com Transtorno de Acumulação Compulsiva de Animais.>