Desacelerar: a palavra de ordem para 2025

Gabriela Cruz

Publicado em 5 de janeiro de 2025 às 13:38

De Tudo que eu Vejo 3 Crédito: Thainá Dayube

No ritmo frenético dos últimos tempos, desacelerar é mais que um descanso: é uma mudança necessária. Quando saímos do piloto automático, conseguimos perceber o que realmente importa. A pressa muitas vezes gera mal-entendidos e faz com que deixemos passar detalhes valiosos.

Com calma, podemos focar no presente, evitar retrabalhos e aproveitar melhor o tempo. Essa prática não só melhora nossa produtividade como também nos ajuda a construir uma vida com propósito. Que tal começar o ano reduzindo a velocidade e ganhando qualidade de vida?

#dicasdaespecialista

Se você ainda não fez sua lista de desejos para o novo ano, não se preocupe. O ano está apenas começando e não há razão para apressar as coisas. A pedido da coluna, a psicóloga Ingrid Nayan compartilhou dicas valiosas para planejar metas e cumpri-las com equilíbrio ao longo dos meses:

1. Priorize o essencial: “Leveza, autocuidado, proteção e perseverança são prioridade. Com o fortalecimento físico e psíquico, a vida se torna mais doce”, afirma Ingrid.

2. Coragem no planejamento: “Planejar exige foco e coragem para enfrentar adversidades sem deixar que elas afetem seu equilíbrio emocional”, destaca.

3. Seja leve com seus pesos: “Mesmo que o mundo que você carrega esteja pesado, olhe para si com sensibilidade e pergunte: esse peso é meu ou pertence ao outro?”, conclui a especialista

#étudopalavra

A casa de arte e design Miranda Estúdio todos os anos lança uma agenda cheia de significados. A de 2025 destaca o poder das palavras em tudo que nos cerca e chega com uma parceria com a jornalista baiana Rita Batista. Em versões de capa caqui e preto, traz frases inspiradoras e reflexões, além de planejamento mensal e controle financeiro. Um convite a escrever 2025 com mais significado e leveza. Afinal, cada palavra importa. Custa R$ 318 e está à venda no site e na loja física, no Rio Vermelho.

#bulletjournal1

Se você não quer investir em uma agenda, mas busca “registrar o passado, organizar o presente e planejar o futuro”, o Bullet Journal pode ser a solução. Criado pelo designer Ryder Carroll, o método é simples e eficiente: em um único caderno, você pode por ordem nas tarefas, compromissos, ideias e reflexões de forma personalizada. O próprio criador publicou um livro detalhando o sistema.

#bulletjournal2

Para ajudar na hora de criar as páginas do bullet, acesse o conteúdo da artista Aline Albino. No site alinealbino.com, ela disponibiliza artes, adesivos e outros materiais para usar no seu bujo (apelido do método) ou na sua agenda. Já em seu perfil no Instagram (@byalinealbino), a designer posta vídeos mostrando o passo a passo para criar as páginas.

#montarecolorir

Depois de organizar o seu tempo e planejar 2025, que tal reservar um momento para uma atividade lúdica? A empreendedora paulistana Daniela Petroni, da marca Puzzle Me, transformou o prazer de montar quebra-cabeças em algo ainda mais divertido ao criar a versão para colorir. As opções variam de R$ 39,90 a R$ 59,90 e têm 48 peças.

*Thanostádiferente

A segunda temporada de Round 6 estreou na Netflix em 26 de dezembro, alcançando rapidamente o primeiro lugar em todos os 93 países onde a plataforma está disponível. Um destaque desta temporada é a participação de T.O.P, nome artístico de Choi Seung-hyun, rapper sul-coreano e ex-integrante do grupo BIGBANG. Na série, ele interpreta Thanos, músico decadente envolvido em escândalos financeiros e uso de drogas, uma personagem que apresenta paralelos com controvérsias enfrentadas pelo artista na vida real. Vale uma reflexão sobre como o tempo ajuda a superar muita coisa.

#depapel

Pensar no futuro também é revisitar o passado e relembrar marcos da nossa história. Um exemplo é a revista Capricho, que voltou ao formato impresso em dezembro, após 10 anos de ausência. A edição, que ganhará uma nova publicação em julho, trouxe na capa Bianca Andrade, à frente da marca de beleza Boca Rosa.

