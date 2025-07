ARTIGO

Dia do Nefrologista: entre a celebração e o alerta

A Bahia é um dos estados com maior número de pacientes hospitalizados sem acesso à diálise ambulatorial

Publicado em 31 de julho de 2025 às 05:00

No dia 2 de agosto, celebramos o Dia do Nefrologista, médico especialista em saúde renal. A escolha não foi aleatória: marca a fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que nesta semana completa 65 anos. Desde 1960, a SBN se dedica à qualificação profissional, ao avanço científico e à defesa de políticas públicas que garantam acesso digno, sustentável e contínuo ao cuidado renal. O Projeto de Lei 3342/2024, em tramitação na Câmara dos Deputados, busca oficializar essa data no calendário nacional. >

Embora o Dia Mundial do Rim, celebrado em março, já convoque o mundo a refletir sobre a Doença Renal Crônica, o Dia do Nefrologista lança luz sobre o profissional que atua na linha de frente dessa causa. A Doença Renal Crônica afeta cerca de 20 milhões de brasileiros. Trata-se de uma epidemia silenciosa, que pode evoluir por anos sem sintomas, e está associada à alta mortalidade, à perda de qualidade de vida e a altos custos para o sistema de saúde. Felizmente, exames simples e acessíveis — como a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina — permitem a detecção da doença antes mesmo do surgimento de sinais.>

A nefrologia é uma especialidade clínica. Atuamos em consultórios, clínicas de diálise, UTIs, ambulatórios e hospitais. Acompanhamos pacientes com hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, genéticas ou sistêmicas, além de pessoas em diálise e transplantados renais. Estabelecemos vínculos duradouros, acolhemos, orientamos e seguimos, muitas vezes, o mesmo paciente por toda a vida.>

Nos últimos anos, a especialidade também tem se mobilizado no campo político. A SBN lidera a Frente Parlamentar da Nefrologia, que busca corrigir distorções históricas no financiamento da terapia renal substitutiva no SUS, rediscutir o modelo de atenção e implementar uma linha de cuidado integral. Mais de mil pacientes seguem internados em hospitais no Brasil à espera de vagas em clínicas de diálise — uma situação inaceitável – fruto do subfinanciamento da diálise. Estima-se uma defasagem de 38% entre o custo efetivo do procedimento e o valor pago pelo SUS.>

A Bahia, em 2024, foi palco do maior Congresso Brasileiro de Nefrologia da história, reunindo mais de 2.800 participantes de todo o país. Mas também é um dos estados com maior número de pacientes hospitalizados sem acesso à diálise ambulatorial. É o contraste entre o avanço da ciência e os entraves da gestão pública — e um alerta que não pode ser ignorado.>

Hoje, somos 5.700 nefrologistas no Brasil. Celebrar o Dia do Nefrologista é reconhecer a importância de um profissional que atua com ética, escuta e empatia. Mas é também um chamado à sociedade e aos gestores públicos: é hora de olhar com seriedade para nossas pautas. Por nós. E pela saúde de milhões de brasileiros. >