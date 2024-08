Combustível

Acelen e Bunker One ampliam operação com navios-tanque

Depois de levar o serviço para a Baía de São Marcos, no Maranhão, operação chega a Sepetiba, no Rio

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 18:18

Empresas já operam no Maranhão Crédito: Divulgação Bunker One

A Bunker One, líder na comercialização de bunker (combustíveis marítimos), e a Acelen, empresa de energia e maior refinaria produtora desse tipo de combustível no país, dão início neste mês à segunda operação de abastecimento em área de fundeio externo no Brasil, ampliando a parceria estratégica iniciada em setembro passado na região da Baía de São Marcos (MA). A partir de meados de agosto, embarcações poderão abastecer no fundeio externo de Sepetiba (RJ), um movimentado corredor estratégico para a maioria das rotas marítimas que passam pelo Atlântico Sul, entre os portos do Rio de Janeiro e de Santos.

A possibilidade de abastecer sem atracação é uma alternativa logística atraente e eficiente, pois permite que o fornecimento de combustível não interfira nas operações de carga e descarga nos terminais, otimizando o tempo de espera no porto. Além de graneleiros e grandes cargueiros, o segmento de óleo e gás deve ser um dos beneficiados por esse novo serviço, já que alguns dos principais campos de petróleo da Bacia de Santos são próximos a Sepetiba.

As embarcações também poderão optar pelo chamado Bunker Only Call, quando o navio se direciona àquela localidade apenas para abastecer. Essa possibilidade permite que as operações de bunkering ocorram com mais agilidade, evitando a entrada no porto e reduzindo custos de atracação e taxas portuárias. A opção é especialmente recomendada à cadeia logística offshore, que ganhará mais tempo em suas atividades.

“Expandir nossa operação para a região Sudeste é um passo natural do nosso recente sucesso na área do Porto do Itaqui (MA), onde fornecemos aos armadores uma fonte confiável de abastecimento em uma rota extremamente movimentada, com serviço de excelência pelo qual nosso grupo é conhecido. A costa leste da América do Sul, onde está Sepetiba, é uma área de muita atividade, e a nova operação proporcionará mais alternativas aos nossos clientes que transitam pela região”, afirma Flavio Ribeiro, CEO da Bunker One Brasil.

Para a Acelen, a ampliação desta parceria comprova o sucesso da operação e reafirma o compromisso da companhia com o fornecimento do combustível em regime permanente e em amplo crescimento. “O bunker oil é um importante produto do nosso portfólio, que atende a todas as regulamentações internacionais e nacionais, como a IMO 2020, que limitou o teor de enxofre nos combustíveis marítimos a 0,5% em massa. Somos a maior refinaria fabricante de óleo combustível marítimo (bunker oil) no país e seguiremos contribuindo para o surgimento de novos negócios, movimentando assim, a economia do estado”, ressalta o vice-presidente Comercial, Trading e Shipping da Acelen, Cristiano da Costa.