Mobilidade

BNDES financia R$ 84,6 milhões para plano de inovação da Tembici

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 84,6 milhões para a Tembici investir no plano de inovação para os anos de 2024 a 2026. A empresa é a responsável pela operação do programa Salvador vai de Bike, da Prefeitura de Salvador, em parceria com o Itaú. Os investimentos deverão ser alocados em Pesquisa & Desenvolvimento com foco em inovação e aprimoramento contínuo nas bicicletas e estações desenvolvidas pela Companhia, por meio do Tembici Labs; melhorias na experiência do usuário e otimização de funcionalidades com o novo software e aplicativo de compartilhamento de bicicletas; e aperfeiçoamento na infraestrutura digital e processamento de dados em nuvem.