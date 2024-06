Oportunidade

BYD tem aproximadamente 100 vagas abertas no Brasil

Primeiro grupo de trabalhadores brasileiros estão em um intercâmbio de três meses na China atualmente

Donaldson Gomes

Publicado em 20 de junho de 2024 às 16:03

Quatorze profissionais que trabalham na Bahia estão em um intercâmbio na China Crédito: Divulgação BYD

Com as obras de implantação iniciadas no último mês de março, quase 500 pessoas já estão trabalhando na implantação da BYD em Camaçari. A expectativa da empresa é de chegar a 10 mil postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos, quando a operação estiver em pleno funcionamento.

Atualmente existem cerca de 100 vagas abertas para os mais diversos cargos como: Analista de embalagens, Analista de operações, Engenheiro de processos, Engenheiro mecânico, Tradutor mandarim - português, Técnico em automação industrial, Técnico em mecânica e Técnico em soldagem, entre outras.

Os interessados podem conferir a lista completa na página da empresa na internet: https://bydbrasil.gupy.io/

Intercâmbio

A BYD começou a promover a troca de experiências entre brasileiros que trabalham na fábrica de Camaçari com os colegas que trabalham na sede da greentech em Shenzhen, na China. A equipe é formada por especialistas, engenheiros e líderes das áreas de qualidade, processos, planejamento, logística e armazenamento.

Serão três meses de intercâmbio na China para os profissionais conhecerem o funcionamento de toda a cadeia de produção de automóveis que é desenvolvida pela matriz da BYD. Os participantes irão interagir com engenheiros e profissionais técnicos que cuidam dos projetos e da linha de produção dos carros elétricos da companhia, que é líder mundial em vendas.

“Os treinamentos vão possibilitar a troca de conhecimento entre equipes e processos. Vamos construir aqui na Bahia o que há de mais moderno em tecnologia automotiva, tendo a nossa matriz na China como espelho. Temos hoje colaboradores chineses aprendendo aqui com a gente e agora chegou a vez dos brasileiros irem pra China conhecer a fundo como os projetos nascem e são desenvolvidos por lá. Vamos transformar a Bahia num hub de exportação e temos muito trabalho pela frente”, afirma Alexandre Barbosa, diretor técnico da BYD Auto Camaçari.

A equipe com 14 profissionais é formada por 12 baianos, um piauiense e um paulista. Todos foram contratados no começo do ano para a unidade BYD Auto Camaçari, onde está sendo construída a maior fábrica da empresa fora da Ásia. Entre eles, uma mulher, a engenheira de Qualidade Sheina Tura, que nasceu em Irecê, no centro-norte baiano. A profissional tem larga experiência em processos de qualidade de fabricação de automóveis e, na BYD Auto Camaçari, será uma das responsáveis pela análise de diagnóstico das peças que compõem o carro para prevenir problemas ou gerar ações corretivas, quando necessárias.

Durante o treinamento em Shenzhen, a engenheira vai conhecer os detalhes das peças e equipamentos e a origem de toda a produção. “Conhecer o produto BYD num alto nível de detalhe vai ajudar a entender o processo e chegar na raiz de um possível problema, antes mesmo que ele aconteça”, diz Sheina.

A única apreensão é com o marido e a gatinha Princesa que vão ficar em Salvador sozinhos até setembro. “Dá mesmo um frio na barriga, mas é uma grande oportunidade para nós que estamos fazendo parte desse momento de implantação”, ressalta Sheina.

O engenheiro baiano Fernando Hage também está na expectativa para a viagem. Ele fazia parte da equipe de monotrilhos de uma das empresas da BYD Brasil e foi transferido para a BYD Auto Camaçari em maio. Hage é especialista em planejamento e agora o foco é na construção da nova fábrica de automóveis da BYD na Bahia.

Ele espera poder vivenciar durante o treinamento toda a rotina dos colegas chineses e aprender mais sobre a forma de trabalho e sobre toda a tecnologia desenvolvida na BYD China. “Como resultado dessa viagem, pretendo estreitar os laços com minha liderança chinesa e poder contribuir de forma assertiva com a construção da fábrica de veículos em Camaçari, provendo para toda sociedade brasileira e, principalmente, a baiana, produtos altamente tecnológicos e com qualidade e segurança”, comenta Hage.