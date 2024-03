Agro

Cacau baiano encerra 2023 com valorização de 56%

Véspera de Páscoa e a notícia pode não ser das melhores para quem aprecia um bom chocolate, ainda que represente um alento para os produtores. O cacau brasileiro vendido em Ilhéus registrou uma alta de 56% no ano passado, de acordo com dados do Panorama do Mercado de Cacau, produzido pelo ItaúBBA. E o ciclo de valorização do produto persiste nos primeiros meses de 2024, impulsionado pela demanda aquecida no mercado internacional, com uma alta de 22% no mercado de Ilhéus.