Economia

CBPM e Codeba firmam acordo para melhorar logística da mineração

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) firmou uma parceria com a Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba) para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a melhoria da logística da mineração na Bahia.

Estão previstos estudos para o aprimoramento do planejamento e fluxo de produtos e informações, associados a iniciativas que estimulem a melhoria da logística no setor minerário. Para o presidente da CBPM, Carlos Borel, esta parceria é essencial para fortalecer as empresas que já atuam na Bahia e atrair novos investimentos. "A colaboração com a Codeba possibilitará um avanço significativo na eficiência das operações logísticas, beneficiando tanto as empresas parceiras quanto a economia local. Estamos empenhados em criar um ambiente favorável para o crescimento sustentável da mineração na Bahia," afirmou Borel.