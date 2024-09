Farol Econômico

Com Transnordestina, Ceará mira em cargas de algodão do Matopiba

Ferrovia que liga o Piauí ao Porto de Pecém, passando por Pernambuco, deve ficar pronta até 2027

Donaldson Gomes

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 08:00

Abertura do Congresso Brasileiro do Algodão, em Fortaleza Crédito: Divulgação

Outro caminho

O Ceará está de olho nas cargas agrícolas da região do Matopiba – região agrícola que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Durante o Congresso Brasileiro do Algodão, que este ano acontece em Fortaleza, o governador do estado nordestino, Elmano Freitas, deu as boas vindas aos mais de 3,5 mil participantes, das mais diversas etapas da cadeia produtiva da cotonicultura brasileira, mas já deixou no ar um outro convite: “até 2026, nós teremos a conclusão da Ferrovia Transnordestina, que terá a possibilidade de se tornar uma alternativa para o escoamento do algodão do Matopiba”. Quem conhece o mapa da região Nordeste do Brasil e acompanha o andamento das grandes obras de infraestrutura no país sabe que a possibilidade é real. Responsável pelas obras da ferrovia, a Transnordestina Logística estima a conclusão das obras entre o final de 2026 e o início de 2027. Desde o início das obras, já foram investidos mais de R$ 7 bilhões e estima-se um aporte total na casa dos R$ 15 bilhões na ligação de 1,2 mil quilômetros que vai conectar o Piauí – o Pi do Matopiba – ao Porto de Pecém, no Ceará, passando antes pelo estado de Pernambuco. A expectativa é que a Transnordestina movimente grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis e minério. Tal qual a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Transnordestina é uma obra em andamento, entretanto não se pode esquecer a gigantesca vantagem estratégica que o projeto mais ao norte possui, vai conectar as cargas a um porto que já existe.

Polo logístico

A Yamalog, empresa de logística do Grupo Yamaha Motor do Brasil, inaugurou ontem sua filial em Feira de Santana para expandir e internalizar a distribuição dos produtos Yamaha no Nordeste. A unidade atenderá 22 cidades, representando 21% do volume destinado para esta região do país, através de 23 concessionárias. Com os novos negócios e as expansões, em conjunto com os serviços já prestados para a Yamaha, a empresa projeta crescimento de 47% no faturamento para 2024, em comparação com 2023. Em conjunto com a filial de Recife (PE), a Yamalog passa a atender as lojas autorizadas de seis estados do Nordeste, transportando 66% do volume de produtos Yamaha na região. A inauguração também visa conquistar oportunidades de novos negócios para a companhia. “Feira de Santana é uma localidade estratégica para a organização no Nordeste, pois o município tem um parque industrial diversificado e é um dos principais polos fabris do estado da Bahia”, afirma Silvana Santos de Oliveira, gerente executiva da Yamalog.

Inteligência artificial

Com a proposta de otimizar o acesso ao diagnóstico precoce e assertivo, a Clínica de Saúde e Imagem (CSI) é a primeira de Salvador a ter inteligência artificial em todas as sequências do exame de ressonância magnética. O investimento na tecnologia foi de R$ 7 milhões e representa um passo significativo para otimizar a eficiência e a qualidade das imagens, além de reduzir de forma significativa o tempo de exame, oferecendo mais conforto e segurança aos pacientes, além de precisão nos diagnósticos. Referência em diagnóstico por imagem, saúde da mulher e saúde infantil, a CSI possui duas unidades em Brotas.

Garantia de crédito

O Santander Brasil registrou na Bahia um aumento de 29% de carteira do Use Casa, linha de crédito que têm os imóveis como garantia. É o maior percentual de crescimento entre os estados do Nordeste. Nos primeiros seis meses do ano, o Banco totalizou R$ 115 milhões na região, resultando em um crescimento de 21% no total da produção de crédito, que agora soma R$ 629,3 milhões na região. O ticket médio das operações no estado é de R$ 230 mil, refletindo a popularidade da modalidade para quem busca recursos para empreender, reformar ou quitar dívidas. O crédito com garantia de imóvel vem ganhando força em todo o Brasil, graças às taxas de juros mais baixas e prazos de quitação estendidos. “O home equity, como também é conhecido o empréstimo com garantia de imóvel, é uma excelente alternativa para quem deseja empreender. No entanto, é essencial que o crédito seja tomado de forma consciente”, afirma Sandro Gamba, diretor de Negócios Imobiliários do Santander.

