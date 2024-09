Eventos

Congresso vai injetar R$ 15 milhões na economia de Salvador

A partir desta terça-feira, profissionais de patologia clínica e medicina laboral de todo o país se reúnem no Centro de Convenções

Donaldson Gomes

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 17:00

Centro de Convenções de Salvador Crédito: Igor Santos SECOM PMS

Salvador está voltando a ocupar o papel de destaque no turismo de negócios – atividade essencial para movimentar a cadeia produtiva do turismo nos períodos de baixa temporada. A partir desta terça-feira (dia 10), acontece o 56° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial no Centro de Convenções de Salvador. Para o evento realizado pela SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, são esperados mais de cinco mil congressistas, que durante o período, irão injetar mais de R$15 milhões na economia local.

Reconhecido como o maior congresso do setor na América Latina, o evento tem como tema central 'O Papel da Patologia Clínica na Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde'. Este tema destaca os desafios contemporâneos enfrentados pela saúde pública e privada no pós-pandemia, promovendo discussões científicas alinhadas à urgência de tornar os sistemas de saúde mais eficientes e sustentáveis.

Desde a inauguração do Centro de Convenções de Salvador, a capital baiana vem retomando a participação no calendário dos eventos de negócios, com impactos diretos no desempenho do trade turístico. Responsável por promover e divulgar Salvador no segmento MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions), a Salvador Destination esteve em Foz do Iguaçu lançando e promovendo o 46o Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, conquistado para Salvador em 2022, com apoio da Salvador Destination.

O evento será realizado no Centro de Convenções Salvador em 2026, de 05 a 09 de outubro. "Nossa expectativa é fazer um grande evento, com expectativa de reunir 4 mil congressistas, com toda a receptividade que nos baianos sabemos fazer", comemora Ana Célia Ferreira, presidente do congresso de 2026.

Apenas este ano, a Salvador Destination está focando outros 73 eventos com objetivo trazê-los para a capital baiana. São congressos com potencial para acontecer até 2029, com publico estimado de 150 mil visitantes, que podem gerar um incremento na economia local de mais de R$ 600 milhões. "As taxas atuais de ocupação hoteleira refletem o bom momento do turismo de eventos e negócios que vive a cidade e que tendem a melhorar, ainda mais, a partir de agora quando acontecem os grandes congressos na cidade. E a Salvador Destination faz parte deste sucesso, com o trabalho que realiza de apoio, promoção ao destino e de captação de eventos", frisa o presidente da Salvador Destination, Glicério Lemos.