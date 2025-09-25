Construtora baiana retoma protagonismo em megaprojetos de infraestrutura no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Donaldson Gomes
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:00
A volta da Odebrecht
Maior construtora da Bahia e marca icônica na construção pesada brasileira, a Odebrecht voltou com tudo para as grandes obras de infraestrutura. Nos últimos dias, a empresa venceu os leilões para a construção dos lotes 2 e 3 da Linha 19 – Celeste do Metrô de São Paulo, com o consórcio Via Celeste, que é composto ainda pela Álya e Ghella. Cada trecho possui 11 quilômetros (km) de extensão e cinco estações. O investimento nos dois trechos será de R$ 14 bilhões. Além disso, a Odebrecht também vai participar de um lote na Refinaria de Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras. Parece que a maré virou mesmo para a construtora baiana.
Em casa
Aqui na Bahia, a construtora também voltou a figurar como responsável por uma grande obra de infraestrutura. A Odebrecht faz parte do Consórcio Expresso 2 de Julho, junto com a Álya, Metrô Engenharia e MPE Engenharia, que fará a ampliação da Linha 1 do Metrô de Salvador da Estação da Lapa até o Campo Grande. O investimento é de cerca de R$ 2 bilhões, e a expansão prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea.
Tecnologia no campo
Segundo maior estado produtor de algodão do Brasil, a Bahia deve alcançar 1,78 milhão de toneladas na safra 2024/25, com crescimento de 0,7% em relação ao ano anterior. A área plantada também aumentou 0,5%, totalizando 382 mil hectares, mas o avanço se deve muito ao uso de tecnologias de manejo nutricional, oferecido por empresas como a Mosaic, que atua fortemente no estado. A empresa oferece soluções como a MicroEssentials, que otimizam o uso de nutrientes em todas as fases do ciclo do algodoeiro. O uso do fertilizante pode aumentar em até 3,3 sacas por hectare, enquanto o Excellen reduz em até 39% a pegada de carbono comparado ao nitrato de amônio.
Novos assinantes
A Brisanet avança sua cobertura em telefonia móvel e expande a base de clientes na região Nordeste. Em agosto, a empresa registrou um crescimento de 38,5 mil novos clientes, ultrapassando a marca de 644 mil chips ativos. No segmento móvel, a operadora cobre atualmente 289 municípios, alcançando uma população de aproximadamente 14 milhões de habitantes, consolidando seu posicionamento como operadora móvel na região ao expandir continuamente sua presença para atender a população nordestina com soluções de conectividade. No segmento da banda larga fixa, a Brisanet segue na liderança regional e atingiu a marca de 1.534.268 assinantes, com um crescimento orgânico de 8,3 mil novos clientes em agosto. A atuação da empresa abrange 158 municípios nos nove estados do Nordeste, com capacidade de atendimento para mais de sete milhões de domicílios.
Feira tem 5G em 100% dos bairros
Em linha com a estratégia de oferecer uma experiência 5G diferenciada aos seus clientes, a TIM ativou a rede de quinta geração em 100% dos bairros de Feira de Santana. Líder na tecnologia, a operadora tem se destacado pela densificação de antenas, que garante uma cobertura de ponta a ponta. Além de Feira, o 5G da companhia já está disponível em outros 43 municípios baianos. Na capital, Salvador, o tráfego nessa rede já representa 32% do total de dados consumidos. Atualmente, a TIM soma 3,4 milhões de linhas ativas no Estado e detém 22,7% de participação de mercado.