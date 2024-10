FAROL ECONÔMICO

FCA pretende destinar 94,3% do investimento para locomotivas e vagões; quase nada vai para novos trilhos

Além disso, boa parte dos recursos só devem ser aplicados a partir de 2040

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 05:00

É muito ou pouco?

Uma olhada mais criteriosa no plano de renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) ajuda a entender porque as audiências públicas foram marcadas por críticas e cobranças. No encontro em Salvador, na última sexta-feira, ouviu-se de tudo, menos elogios ao trabalho da empresa. E se nada mudar, daqui a 30 anos, quando uma nova renovação estiver em curso, a tônica será a mesma. Do montante informado pela VLI em capex capital, 94,3% – ou R$ 11,7 bilhões -, seriam exclusivamente para material rodante, basicamente locomotivas e vagões, dizem analistas. Sobrariam apenas R$ 650 milhões para renovar uma malha que está, em grande parte, abandonada. O capex recorrente, que compõe o restante do investimento, é dinheiro apenas para manter a via.

Sem pressa?

Outra fonte de preocupações é que a empresa pretende realizar boa parte dos investimentos a partir de 2040, quando o usual, e o que foi feito em todas as outras renovações, é que os investimentos sejam feitos nos primeiros 5 a 10 anos de renovação do contrato. Neste ritmo, vai demorar para notar alguma diferença com a renovação.

Conflitos urbanos

Uma das preocupações no processo de renovação é a resolução de conflitos entre a malha e centros urbanos. Neste caso, o investimento previsto é de R$ 300 milhões. É o menor montante apresentado por todas companhias que já renovaram suas malhas até agora, mesmo se tratando da maior em extensão territorial.

Notícia gigante

A notícia sobre a aquisição da Wilson Sons – dona do Tecon Salvador – pela MSC é gigantesca. Em resumo, um dos maiores terminais de contêineres do Nordeste passará a integrar o maior grupo marítimo do planeta. O acordo de compra e venda prevê que o negócio só seja sacramentado no segundo semestre de 2025, entretanto, se tudo correr bem, a Bahia tem tudo para entrar na estratégia global da MSC e avançar na concretização do seu potencial para ser um grande hub portuário nacional. O que é preciso para isso? Projetos de dragagem, acessos terrestres e de retroárea do tamanho da MSC.

Smartcidade

A MRV projeta encerrar 2024 com cinco empreendimentos lançados no Cidade Sete Sóis Paralela, maior complexo da construtora em Salvador. Com os três primeiros condomínios totalmente vendidos em pouquíssimo tempo, a primeira smartcidade da construtora no país agora conta com mais dois empreendimentos: Parque dos Marqueses e o Spazio Imperatriz. Lançados este mês, os dois terão mais de 670 apartamentos de dois quartos com opção de varanda e vaga de garagem. Ao todo, vão ocupar uma área de quase 28 mil metros quadrados e terão volume geral de vendas (VGV) de R$ 78 milhões e R$ 101,2 milhões, respectivamente. A previsão para todo o complexo é de um VGV superior a R$ 1 bilhão, além de mais de 6 mil empregos diretos. Planejados, conectados e sustentáveis, os conceitos aplicados aos lançamentos no Sete Sóis Paralela levam a mudanças em aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Renovação

A LM Soluções de Mobilidade, empresa de locação e gestão de frotas controlada pela Volkswagen Financial Services Brasil (VWFS), realizou sua décima emissão de debêntures, desta vez no valor de R$ 1,5 bilhão. De acordo com o CFO da LM Soluções de Mobilidade, Leonardo Rocha, os recursos serão destinados à ampliação e renovação da frota da empresa, que deve superar a marca de 100 mil veículos até o fim deste ano. “Nossa expectativa é fechar 2024 com uma frota 17% maior do que a registrada no ano passado. No primeiro semestre, já havíamos alcançado a marca de 90 mil veículos, sendo 6 mil caminhões, e queremos crescer ainda mais, até dezembro”, explica. “O sucesso dessa nova captação de recursos é essencial não só para cumprirmos esse objetivo, mas também para reforçar nosso posicionamento e nossa solidez junto ao mercado nacional de gestão de frotas”, concluiu o executivo.

Unificação