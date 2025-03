OPINIÃO

Feliz Ano Novo! Entenda por que 2025 começa nesta segunda-feira

Agendas política e econômica estavam em compasso de espera pelo fim do Carnaval

Donaldson Gomes

Publicado em 9 de março de 2025 às 05:00

Congresso deve encarar as pautas mais complexas a partir de agora Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A costumeira brincadeira de que o ano por aqui só começa mesmo depois do Carnaval nunca foi tão real. Tudo bem que há os que já perguntam se está liberada a contagem regressiva para o forró e o licor, típicos dos festejos juninos, entretanto, antes disso é necessário lidar com tudo o que foi empurrado para resolver depois da folia. >

Com o Carnaval no início de março, então, haja pique para dar conta de tudo. Como a festa segue o calendário da Páscoa, que é regido pela lua, há anos em que não se tem muito o que fazer. A morte e ressureição de Cristo é celebrada sempre após a primeira lua cheia depois da chegada da Primavera no hemisfério norte, Outono aqui para nós. Então, pode variar entre 22 de março e 25 de abril. Isso faz com que a folia momesca possa acontecer entre 4 de fevereiro e 9 de março. >

No calendário da Política, 2025 começa de verdade na próxima segunda-feira, dia 10. Tudo bem que as casas legislativas, nos âmbitos federal, estadual e municipais, se reuniram nos primeiros meses do ano para eleger as suas mesas diretoras, mas a movimentação se restringiu a isso. Escolhidos os timoneiros, vereadores, deputados e senadores seguiram em ritmo de brisa suave, curtindo a maresia do Verão. >

Agora vão trabalhar. O Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, realizou apenas uma sessão este ano, enquanto Hugo Motta até conseguiu fazer os deputados participarem mais, porém só em discussões consensuais. Pautas polêmicas ficaram para mais adiante. >

Como o futuro sempre chega, a partir da próxima semana os parlamentares terão que enfrentar uma pauta que deveria ter sido tratada no ano passado: o Orçamento para 2025. Isso mesmo, a União virou o ano sem a aprovação do balizador dos seus gastos. A tradição de só sair de férias com a aprovação da peça orçamentária foi rompida em 2024 por conta da disputa entre os parlamentares e o Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à liberação de emendas e ao esforço político para a votação da PEC do Corte de Gastos, que monopolizou a agenda. >

Com o assunto resolvido, já que a Corte definiu um plano para a liberação dos recursos, o que se espera é que o debate seja finalmente desbloqueado. A expectativa é que a votação aconteça entre os dias 11 e 17 deste mês. >

Apesar de o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado federal Julio Arcoverde (PP-PI), ter confirmado reunião para votar o Orçamento no dia 11 de março, o relator da peça orçamentária de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou que a votação deve acontecer somente no dia 17. Até lá, o governo segue limitado ao pagamento de despesas essenciais ou obrigatórias. >

Outra pauta que deverá atrair as atenções dos parlamentares nos próximos dias é a das regras eleitorais, já que, como se sabe, o Brasil não costuma ter dois processos eleitorais com o mesmo regramento. O Congresso tem até outubro para aprovar as alterações. >

Projetos relacionados à Reforma Tributária, entre outras iniciativas de natureza econômica, estão entre outros que devem ser discutidos com mais intensidade. Isso sem falar nas pautas que são prioritárias para o governo, como a mudança na tabela do Imposto de Renda, ou a anistia para os acusados no processo sobre a suposta tentativa de golpe.>

A pauta político-eleitoral seguiu em ritmo acelerado antes e mesmo durante o Carnaval, pelo menos por aqui. Nos acenos e citações, postulantes aos mais diversos cargos em outubro de 2026, testaram popularidade, e discutiram os mais diversos cenários em conversas ao pé de ouvido, abafadas por trios e camarotes estourados. >

Já a agenda político-administrativa, avançou menos que o esperado. >

Em Brasília, os nomes apontados por Lula para reforçar a sua equipe ministerial estão longe de empolgar e indicam um governo cada vez mais “puro sangue”, com Gleisi Hoffman à frente da articulação política. A pergunta é, será que o presidente vai mesmo bancar Guilherme Boulos como ministro? Por aqui, o governador Jerônimo Rodrigues segue sem um secretário de Comunicação, desde a saída de André Curvello. “Testou” o nome de Cid Andrade, pouco antes do Carnaval, e constatou que quase todo mundo gostou, menos Rui Costa, ministro da Casa Civil e o padrinho da eleição de Jerônimo. Parece que a suposta intriga, de que o ex-governador baiano e o ministro da Fazenda Fernando Haddad não se bicam em Brasília, tem algum fundo de verdade. Cid trabalhou com Haddad na Fazenda. >

E ainda tem as pautas políticas com repercussão econômica. Ao que parece, a novela da renovação do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), buscado pela VLI, já se estendeu demais. Começou 2025 e seguimos sem uma solução clara para os pleitos baianos, de uma malha ferroviária decente que se conecte ao Porto de Aratu e que chegue também ao Norte da Bahia. O Complexo Fiol e Porto Sul segue na mesma toada. Nesta sexta-feira (7), a Câmara de Vereadores de Ilhéus promoveu uma audiência pública para discutir os efeitos da paralisação nas obras do porto. Você sabia disso?>