Jacobina Mineração projeta aumento de 11,2% em quadro de trabalhadores

Mineração é importante fonte de receitas para Jacobina. Crédito: Divulgação/CBPM

Impacto positivo



Os investimentos sociais da Jacobina Mineração, empresa da Pan American Silver, que somaram R$ 17 milhões nos últimos 15 anos, já beneficiaram mais de 500 mil pessoas na região. Foram mais de 100 projetos para geração de emprego e renda. Este ano, a empresa projeta encerrar o ano com um incremento de 11,2% no quadro de funcionários, para dar conta do aumento de produção. As estimativas são de superar os R$ 347 milhões com a folha salarial. Outro impacto da operação está na cadeia de fornecedores, 80% da cidade de Jacobina. Apenas com os locais a empresa gasta em média R$ 60 milhões por ano.

Tributos

No caso do Imposto Sobre Serviços (ISS) e a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), tributos importantes para os municípios brasileiros, os números da JMC até junho de 2023 já ultrapassam R$ 18 milhões. Os valores contribuem com o estímulo ao setor de serviços, receita para as cidades, equilíbrio fiscal, além de estimular o desenvolvimento social dos municípios. A previsão é de que até o fim de 2023 este número alcance os R$ 36 milhões. Em 2022, o total de contribuições foi de mais de R$ 34 milhões; em 2021, mais de R$ 32 milhões.

Mercado livre

Mirando a abertura do mercado livre de energia para o Grupo A (alta tensão), a partir de janeiro de 2024, o Grupo Comerc Energia concluiu em julho a aquisição e integração da cearense Soma Energia. O movimento fortalece a presença da empresa na região em um momento promissor. A estimativa, segundo órgãos oficiais, é que cerca de 106 mil novas unidades consumidoras migrem para o mercado livre, sendo 27 mil na região e 1,8 mil, na Bahia. No primeiro semestre, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) já divulgou um volume recorde de migrações, com a entrada de 3.330 unidades consumidoras.

Usar sem ter

O conceito de “usar” ao invés de “ter” está ganhando tração na área de tecnologia. Notebooks, tablets, smartphones, coletores de dados e outros equipamentos tecnológicos indispensáveis para o dia a dia das corporações também engrossam a lista daquilo que já se pode usar, sem ter a propriedade dos mesmos e, com muitos benefícios. Na Bahia, a Simpress, especializada no aluguel desse tipo de equipamento, registrou crescimento de 38% no faturamento anual, em 2022. No Nordeste como um todo, a alta foi ainda maior, de 75%.

Boas vendas

A holding Bloomin’ Brands, detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie Grill no Brasil, apresentou seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2023. No comparativo com o mesmo período do ano anterior, houve aumento de 4,1% em vendas (em restaurantes comparáveis) das suas marcas no país. No consolidado do primeiro semestre de 2023, o aumento de vendas da companhia no Brasil foi de 9,1% em relação a 2022. A Bloomin’ Brands já inaugurou 13 novas unidades de Outback e três ainda serão abertas nos próximos meses, chegando a 16 até o final do ano e com investimento total de R$ 80 milhões. Em junho, a 4ª unidade da Bahia foi aberta, na capital, no Salvador Shopping.

Expansão

A TIM, primeira operadora a cobrir 100% dos bairros de Salvador com a tecnologia de quinta geração, segue expandindo a rede 5G na Bahia e ativa o sinal em Camaçari e Lauro de Freitas.

Tudo certo

A legislação de Salvador já está adequada ao 5G, após a aprovação do PLE 130/2023, que dispõe a implantação das antenas na cidade. A lei trata sobre as diretrizes sobre melhoria do alcance e qualidade do sinal da rede de quinta geração de internet. A proposta, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovada por unanimidade na Câmara.

