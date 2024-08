Empresas

Pan American Silver modifica estrutura organizacional

A Pan American Silver promoveu mudanças em sua estrutura organizacional no Brasil e América do Sul. O executivo Sandro Magalhães, que era Country Manager Brasil e Argentina, assume a vice-presidência de operações da companhia, responsável por Brasil, Bolívia e Peru. O executivo, que é formado em Engenharia de Minas e especialização em Gestão Empresarial e Gestão de Riscos, tem mais de 26 anos de experiência no setor de mineração, com experiências no Canadá, EUA, Chile e Argentina.