Farol Econômico

Projeto de minerais críticos na Bahia é destaque na Exposibram

Estado tem potencial para contribuir com materiais necessários à transição energética

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 05:00

Minerais são matéria prima essencial para equipamentos de geração de energia renovável Crédito: Divulgação

Minerais da transição

O projeto da Energy Fuels, uma multinacional norte-americana que adquiriu 17 direitos minerários no Brasil, todos na Bahia, foi um dos destaques no painel sobre minerais críticos e estratégicos na Exposibram 2024, em Belo Horizonte. A diretora de comunidades, relações governamentais, institucionais e jurídica, Carolina Sampaio Batista, destacou o papel que o Brasil pode desempenhar no fornecimento dos materiais necessários para a transição energética. Em fase de consolidação dos números de recursos e reservas, a Energy Fuels espera produzir no Projeto Bahia – em áreas que englobam os municípios de Prado, Alcobaça e Caravelas – minerais como tório, lantânio e cério, cruciais para a transição energética. As terras raras (ETR) são elementos essenciais em produtos como monitores de TV, baterias de carros elétricos e equipamentos para a produção de energia. A corrida pelos minerais estratégiso deve movimentar, em todo o mundo, o equivalente a R$ 1,2 trilhão, algo em torno de 20% do Produto Interno Bruto, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia. O abastecimento deste mercado pode render um acréscimo de receitas de até R$ 125 bilhões aos cofres dos países ricos nos recursos necessários.

Tem grafita também

Após o início da construção de uma planta de demonstração para o beneficiamento da grafita, em Itagimirim, na Bahia, a Graphcoa avança em sua estruturação com a escolha de um novo executivo para cuidar do projeto. Ricardo Alves foi nomeado como novo diretor executivo do Appian Capital Brazil, fundo de investimento privado especializado em mineração e controlador da Graphcoa. Como já noticiado aqui, o fundo está investindo R$ 350 milhões na mina Boa sorte, para uma produção inicial de 5,5 toneladas por ano. A expectativa é que a empresa se torne uma das principais produtoras de grafita no Brasil e seja capaz de fornecer material para a produção de ânodos de grafite e suprir a demanda das grandes fabricantes de baterias de veículos elétricos no país e no mundo. No pico de obras, são esperados 300 postos de trabalho diretos. O investimento na Graphcoa e construção da planta para produção de concentrado de grafite também posicionam o Brasil – que possui aproximadamente 26% das reservas mundiais de grafite – como um ator cada vez mais relevante na transição energética e no desenvolvimento econômico sustentável. No primeiro trimestre de 2025, o concentrado de grafite será submetido para avaliação da qualidade por clientes estratégicos e o potencial definitivo da escala de produção da planta será identificado antes da construção do empreendimento em seu porte final. Com isso, estima-se que a Graphcoa poderá ter sua capacidade total de produção ampliada de 5,5 mil toneladas anuais para até 25,5 mil toneladas anuais de grafita, com potencial para aumentar a produção por meio de outros projetos do portfólio. Caso os estudos confirmem a viabilidade da expansão do empreendimento, os investimentos para a extração de grafita podem chegar até a R$ 1,5 bilhão.

Centro de Inovação

A Braskem investiu US$ 20 milhões na abertura de um novo centro de inovação em renováveis localizado em Lexington, Massachusetts, nos Estados Unidos. O espaço de pesquisa conta com 3,25 mil metros quadrados ( m²) e tem foco em acelerar a inovação de produtos químicos e materiais renováveis. O novo centro ampliará a capacidade da empresa nas áreas de biotecnologia, catálise e engenharia de processos. O foco será nas pesquisas em estágio inicial relacionadas à conversão de matérias-primas à base de biomassa, incluindo açúcares, etanol, óleos vegetais, celulose e lignina, em produtos químicos e materiais com baixa pegada de carbono, suportando o atingimento das metas da companhia no combate às mudanças climáticas. “Estamos muito entusiasmados com a inauguração do nosso centro de inovação em renováveis e a expansão da presença global de pesquisa e desenvolvimento, de modo a atrair novos talentos para contribuir com a nossa ambição de criar um futuro mais sustentável para todos”, explica Antonio Queiroz, vice-presidente de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável da Braskem.

Aquecendo a temporada

Salvador está voltando a ocupar o papel de destaque no turismo de negócios – atividade essencial para movimentar a cadeia produtiva do turismo nos períodos de baixa temporada. Desde terça-feira (dia 10), acontece o 56° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial no Centro de Convenções de Salvador. Para o evento realizado pela SBPC/ML - Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, são esperados mais de cinco mil congressistas, que durante o período, irão injetar mais de R$15 milhões na economia local. Reconhecido como o maior congresso do setor na América Latina, o evento tem como tema central 'O Papel da Patologia Clínica na Sustentabilidade dos Sistemas de Saúde'. Este tema destaca os desafios contemporâneos enfrentados pela saúde pública e privada no pós-pandemia, promovendo discussões científicas alinhadas à urgência de tornar os sistemas de saúde mais eficientes e sustentáveis. Para quem não é da área, a boa notícia é que eventos como este aquecem a nossa baixa temporada.

XP quer crescer

Com a contratação de Andrea Fedulo, ex-Santander, para liderar o processo de expansão da rede de assessores na Bahia, a XP projeta o crescimento de 150% no número de assessores até o final de 2025. A executiva também será responsável por Sergipe, Alagoas e pela cidade de Petrolina, em Pernambuco. O estado tem mais de 216 mil investidores com mais de R$ 13 bilhões em investimentos listados na bolsa, segundo os dados da B3 até o mês de agosto. A companhia já tem atuação na região por meio de escritórios parceiros e time qualificado de assessores nos canais diretos. O objetivo é continuar a expansão regional.

Edital aberto