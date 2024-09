Proposta de renovação da FCA pode deixar Bahia isolada, avalia Fieb

Infraestrutura

Audiências públicas acontecem entre 30 de setembro e 4 de outubro

VLI demonstra interesse em deixar de operar 291 km na Bahia Crédito: Divulgação

A proposta para a renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica (FCA), apresentada pela VLI, pode causar um isolamento logístico da Bahia, avalia a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). A entidade defende a necessidade de uma mobilização durante as audiências públicas, que acontecem entre 30 de setembro e 4 de outubro, por alterações na proposta. Em Salvador, a audiência está marcada para o dia 4 de outubro. A preocupação é que a malha ferroviária que atende a Bahia fique ainda menor.

Pela proposta da VLI os trechos da FCA na Bahia, que interligam o estado a Minas Gerais e Sergipe, serão descontinuados no contrato de renovação, com a paralisação desses trechos. Dos 7.220 quilômetros (km) de ferrovia sob concessão, a VLI quer devolver 2.132km, dos quais 291km (14%) são em território baiano – Bonfim-Petrolina e Alagoinhas-Propriá. Outro ponto preocupante é o que acontecerá com os 1.883km, incluindo o trecho Corinto-Campo Formoso, de onde há ligações com os trechos a serem devolvidos no estado.

Para apoiar o projeto de renovação, a FIEB pede que sejam oferecidas três garantias: que o trecho entre Corinto (MG) e Campo Formoso (BA) siga em operação até que haja a solução de um novo operador; que haja um direcionamento dos recursos da renovação automática e de outras ferrovias para melhoria do trecho entre Corinto e Campo Formoso, aumentando sua velocidade com obras de retificação de traçado e rampas; além disso, a garantia da funcionalidade da FIOL 2 (Caetité-Barreiras) e da FIOL 1 (Ilhéus-Caetité), permitindo que a interseção com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) assegure que as cargas cheguem aos portos da Baía de Todos os Santos até que o Porto Sul entre em operação.

“Precisamos nos posicionar sobre a proposta que está em curso e defender esse trecho estratégico para a Bahia. O que está em jogo é a interligação da Bahia pela via ferroviária com outros centros importantes, o escoamento da produção de setores importantes da nossa economia, como a mineração”, afirma o presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos.

Para ele, é preciso pensar mais à frente para entender o grande impacto do que está em curso, pois a interrupção da operação da FCA na Bahia abre caminho para a perda de cargas do trecho FIOL da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fol), entre Barreiras e Mara Rosa (GO) – novo traçado que está em estudo pelo governo federal, em substituição a Figueirópolis.