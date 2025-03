OPINIÃO

A cartada final do governador

Troca de toda a cúpula da segurança pública na Bahia escancara uma gestão que está sem rumo

Editorial

Publicado em 28 de março de 2025 às 05:00

Na última segunda-feira, parentes e amigos se despediram de Larissa Azevedo, a cirurgiã dentista morta após ser baleada em um tiroteio na Avenida Paralela, a mais movimentada da capital baiana. O corpo da jovem foi levado de Salvador para Itamari, sua cidade natal. Ela foi atingida no dia 14, quando estava na garupa de um mototaxista a caminho do seu trabalho. >

No mesmo dia em que Itamari se despediu precocemente de Larissa, o governador Jerônimo Rodrigues demitiu a cúpula da Segurança Pública (SSP) no estado, poupando apenas o secretário Marcelo Werner. De uma só vez, caíram o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho; a delegada-geral, Heloísa Brito; e o coronel Adson Marchesini, comandante do Corpo de Bombeiros.>

O coronel Antonio Carlos Silva Magalhães assumiu como comandante geral da PM, no lugar de Paulo Coutinho, que estava no cargo desde janeiro de 2021. No Corpo de Bombeiros, o coronel Aloisio Mascarenhas Fernandes é o comandante, no lugar de Adson Marchesini,que também era da corporação desde janeiro de 2021. E André Augusto de Mendonça Viana assume o cargo de Heloísa Brito, que estava no cargo desde dezembro 2020. >

Além das alterações no comando, o Diário Oficial do Estado registrou 95 movimentações na SSP em delegacias e batalhões, entre movimentos de nomeações e exonerações.>

A coincidência de datas entre as decisões administrativas e a tragédia na Paralela sugere uma conexão entre os episódios. E a antiga fábula das três cartas que um governante antigo deixa para o seu sucessor pode ser útil para compreender a movimentação no último andar do prédio da Governadoria. >

Conta-se que um experiente gestor entregou ao seu sucessor uma caixa com três cartas para serem abertas em momentos de crise. A primeira dizia: “culpe o seu antecessor”. Na segunda, estava escrito: “culpe seus auxiliares”. Por fim, a terceira carta recomendava: “escreva três cartas para o seu sucessor”. >

Jerônimo não pode culpar ostensivamente aquele quem o colocou na cadeira – isso inviabiliza o uso da primeira carta. Atribuir culpa aos seus auxiliares, lançados aos leões diante dos sucessivos maus resultados registrados na área de segurança, é o que ele já está fazendo. Ou ele resolve o problema – contrariando os poucos que ainda depositam alguma fé em sua capacidade de gestão – ou começa a escrever as cartas. >