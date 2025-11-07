Jerônimo Rodrigues fala em paz, mas Bahia segue com polícia mais letal do Brasil

O QUE PENSA O CORREIO

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:30

Há uma contradição difícil de sustentar no governo Jerônimo Rodrigues. O governador da Bahia declarou recentemente, em evento no Fórum Ruy Barbosa, que “não é papel do Estado matar e nunca será”. Disse ainda que o Estado tem uma “responsabilidade muito maior” do que transformar “homens e mulheres em sangue”. A fala seria nobre - se não viesse de quem comanda a polícia que mais mata no Brasil.

De janeiro a setembro deste ano, 1.252 pessoas morreram em ações policiais na Bahia, o equivalente a cinco por dia. Um em cada quatro mortos pela polícia no país é baiano. Nos últimos três anos, segundo o Instituto Fogo Cruzado, foram 85 chacinas policiais em Salvador e na região metropolitana, com 324 mortos. Esses números não representam uma distorção: são o retrato da rotina. E é justamente por isso que as palavras do governador soam como um manifesto em conflito com a própria realidade que ele administra.

Esta observação não é - nem deve ser - uma crítica à polícia. Os agentes estão na linha de frente de uma guerra diária, muitas vezes sem estrutura e sem respaldo político. A crítica é à falta de direção. Afinal, qual é o verdadeiro posicionamento de Jerônimo Rodrigues? Ele defende ou não o trabalho da polícia que comanda?

Ao se distanciar do problema e atribuir o modelo policial a uma herança de “200 anos”, o governador tenta proteger seu grupo político de uma política de segurança pública que é, sim, sua responsabilidade. Governar é assumir o ônus das escolhas - inclusive as que custam vidas.

Jerônimo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu aliado político, prometeram “parceria” na campanha de 2022, mas até aqui a única parceria visível é a da inércia quando se trata de segurança pública. Enquanto o governador tenta equilibrar retórica e omissão, Lula dedica-se a temas externos, como a “solidariedade regional” à Venezuela. A diplomacia latino-americana tem seu valor, mas é um equívoco de prioridades quando o país enfrenta uma tragédia interna que sangra diariamente.