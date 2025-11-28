Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula transforma STF em trincheira política

Em vez de reconstruir pontes com o Congresso, Lula quer compensar a falta de base parlamentar garantindo votos “seguros” no Supremo

  • Foto do(a) author(a) Editorial

  • Editorial

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

A indicação de Jorge Messias, amigo fiel e aliado do petista Luiz Inácio Lula da Silva, para o Supremo Tribunal Federal expõe, mais uma vez, o vício que tem marcado o terceiro mandato do presidente: a incapacidade de separar o projeto pessoal de poder do compromisso republicano. Depois de escolher Cristiano Zanin, seu advogado nas ações da Lava Jato, e Flávio Dino, seu ministro mais aguerrido, Lula repete o padrão e envia ao STF alguém identificado com sua biografia política, não com a independência que o cargo exige.

Não se trata apenas de nomes. Trata-se do recado institucional que essas escolhas transmitem: o de que a mais alta Corte do País se tornou, para o Palácio do Planalto, um espaço de recomposição de força política, e não um guardião da Constituição acima das circunstâncias do momento.

Em vez de reconstruir pontes com o Congresso Nacional, onde o governo enfrenta derrotas, Lula parece ter optado por outro caminho: compensar a falta de base parlamentar garantindo votos “seguros” no Supremo.

A movimentação recente do governo reforça essa percepção. Foi ao STF que Lula recorreu para manter o aumento das alíquotas do IOF e ignorou a derrubada do decreto pelo Legislativo. Agora, diante da aprovação da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias - medida de impacto bilionário -, integrantes da equipe econômica já admitem recorrer novamente à Corte.

Esse ambiente, somado às escolhas pessoais para a Corte, alimenta críticas e suspeitas de parcialidade. No julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser punido pelos crimes cometidos, setores já questionaram a isenção do tribunal. Não por falta de provas, mas pelo contexto político. Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do próprio STF, criticou o fato de o processo ter começado diretamente na Corte, e não na primeira instância, como ocorreu com Lula no passado.

A coincidência de que parte dos ministros responsáveis por julgar um adversário político tenha sido indicada pelo atual presidente reforça o terreno fértil para narrativas de perseguição ou favorecimento. Narrativas que poderiam ser evitadas com escolhas mais técnicas e descoladas da vinculação pessoal. É por isso que presidentes, em regimes verdadeiramente republicanos, evitam transformar o STF em extensão de seus círculos íntimos.

A Corte precisa preservar não apenas sua independência real, mas também sua independência percebida. O presidente ainda tem tempo para corrigir o rumo. Mas, até aqui, dá demonstrações de que prefere fortalecer sua trincheira política a fortalecer a República. E é a democracia que paga o preço.

Mais recentes

Imagem - O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo

O alerta máximo na base petista, o desejo de mudança na Bahia e a nova pérola de Jerônimo
Imagem - Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas

Santuário do Senhor do Bonfim lança vinhos exclusivos com rótulos inspirados na fé e tradição baianas
Imagem - Salão de Los Angeles revela novidades para o Brasil; veja os carros

Salão de Los Angeles revela novidades para o Brasil; veja os carros

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia
01

Saiba quem é o vencedor do prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
02

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'
03

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento em comunicado enigmático: 'Seguimos família'

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre
04

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre