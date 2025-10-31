Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Megaoperação no Rio mostra como o Estado perdeu território para o crime

Enquanto o tráfico seguir armado até os dentes e as fronteiras continuarem abertas, o Brasil permanecerá em guerra consigo mesmo

  • Foto do(a) author(a) Editorial

  • Editorial

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

As imagens de casas em chamas após ataques com drones no Rio de Janeiro, nesta semana, revelam a escalada bélica e tecnológica do crime organizado no Brasil. A megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) expôs não apenas a brutalidade dos confrontos, que já somaram mais de uma centena de mortos, mas, sobretudo, a fragilidade das instituições em impedir que armamentos de guerra circulem livremente pelo território nacional.

A apreensão de quase uma centena de fuzis - 93 segundo balanço oficial, mais de 100 segundo o governador Cláudio Castro - é o retrato mais fiel do fracasso da política de controle de fronteiras do governo federal. Não há justificativa plausível para que tamanha quantidade de armamento pesado entre no país sem qualquer interceptação. Trata-se de uma falha estrutural e antiga, mas que, sob o atual governo, ganha contornos de negligência. A conivência com esse descontrole custa vidas, alimenta facções e fortalece o poder paralelo que desafia o Estado nas grandes cidades e agora, perigosamente, em regiões antes menos afetadas.

Na Bahia, os números também são assustadores. De 2023 até agora, 202 fuzis foram apreendidos - um aumento de 50% apenas no último ano. O dado evidencia que as armas que abastecem o tráfico no Sudeste também chegam ao Nordeste. Se o governo federal quer “estender a mão” aos estados, o mínimo que se espera é que feche as fronteiras e invista em inteligência e rastreamento, para impedir que o arsenal de guerra das facções continue crescendo.

A postura do governador petista Jerônimo Rodrigues, que afirmou ter oferecido o envio de policiais ao Rio de Janeiro, soa mais como jogada de marketing do que compromisso com a segurança pública. A Bahia, afinal, vive sua própria tragédia: são 2.835 homicídios apenas até setembro deste ano - uma média de dez por dia, número superior ao do Rio de Janeiro. Antes de oferecer ajuda, seria prudente que o governador olhasse para dentro de casa e enfrentasse o avanço das facções que já controlam territórios inteiros em cidades baianas.

A megaoperação também escancara a dificuldade de cooperação entre o governo federal e os estados. Segurança pública é, sim, atribuição dos governos locais, mas não há combate efetivo ao crime sem uma política nacional integrada. O que se vê, no entanto, é o oposto: um governo federal mais preocupado em rivalizar politicamente com adversários do que em coordenar ações conjuntas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para governar para todos os brasileiros. Inclusive, os que não votaram nele. Diante do poderio das facções e do sangue derramado nas comunidades, é inaceitável que disputas políticas se sobreponham ao dever de garantir segurança e soberania ao país.

Enquanto o tráfico seguir armado até os dentes e as fronteiras continuarem abertas, o Brasil permanecerá em guerra consigo mesmo.

Mais recentes

Imagem - Outubro Rosa: cuidar das mamas não basta

Outubro Rosa: cuidar das mamas não basta
Imagem - Vale projeta mega hubs de energia no radar do hidrogênio verde

Vale projeta mega hubs de energia no radar do hidrogênio verde
Imagem - Avon e a Equidade Racial: um compromisso além da beleza

Avon e a Equidade Racial: um compromisso além da beleza

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada