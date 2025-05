O QUE PENSA O CORREIO

O estrago das estradas e a frequência escolar de alunos baianos

É lamentável que estudantes ainda sejam impedidos de frequentar a escola por falta de acesso

Editorial

Publicado em 9 de maio de 2025 às 07:26

Alunos das escolas municipais de Pedrão, cidade a apenas 30 quilômetros de Alagoinhas, ficaram sem aulas nesta semana após as chuvas deixarem as estradas intransitáveis. Em um município com cerca de 1.500 estudantes, sendo 60% deles moradores das comunidades mais afetadas, a interrupção das aulas escancara um problema antigo e recorrente: a negligência com a infraestrutura básica. >

As estradas vicinais que ligam essas comunidades às unidades escolares ficaram intrafegáveis. Em diversos trechos, a lama e os buracos não só impediram o tráfego como colocaram em risco a vida de alunos, motoristas e demais usuários do transporte escolar. >

De acordo com a prefeitura, a situação foi tão crítica que foi preciso suspender as aulas para garantir a “preservação da vida e da integridade física de todos”. Uma medida necessária, mas que escancara o descaso com o qual essas estradas vêm sendo tratadas - ou melhor, ignoradas - pelo governo do estado, liderado pelo professor Jerônimo Rodrigues.>

É lamentável que estudantes ainda sejam impedidos de frequentar a escola por falta de acesso. A verdade é que as escolas públicas baianas já enfrentam cotidianamente a precariedade: estruturas deterioradas, calendário instável, escassez de investimentos e desvalorização dos profissionais da educação. Quando chove, a crise se agrava. >

A Bahia não conseguiu atingir a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), como mostrou o último levantamento nacional. Em vez de avançar, patina. É ainda mais estarrecedor que isso aconteça em um estado governado por alguém que se apresenta como educador. E cada aula perdida por causa da precariedade das estradas aprofunda ainda mais esse fosso educacional.>