O QUE PENSA O CORREIO

O povo não pode pagar a conta

Precisamos abandonar o confronto e buscar reconstruir canais de diálogo com os Estados Unidos. Não por submissão, mas por responsabilidade

A Bahia atravessa um momento especialmente difícil. O estado, que está entre os líderes na taxa de desocupação do país, enfrenta agora a perspectiva de um agravamento desse cenário com a entrada em vigor, a partir de 1º de agosto, do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. >

A medida impõe uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao mercado americano e deve impactar diretamente diversos setores econômicos. Segundo estimativa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), só no seu setor, o efeito imediato será a eliminação de cerca de 10 mil postos de trabalho no estado, o que aprofundará ainda mais a crise no mercado de trabalho local. A indústria de celulose, pneus e cacau serão as mais afetadas pelas tarifas.>