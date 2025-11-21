Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os micos do Brasil na COP-30

A COP-30, que deveria ter consolidado o Brasil como protagonista ambiental, expôs improviso, incoerência e falta de planejamento

  • Foto do(a) author(a) Editorial

  • Editorial

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05:00

A COP-30 era a oportunidade perfeita para o Brasil se afirmar como uma liderança global na agenda climática. Era. O que se viu em Belém, porém, foi um vexame internacional que ficará marcado como um episódio desastrado da história brasileira em anos recentes.

O governo federal, um dos principais responsáveis pela organização, permitiu que o país pagasse mico atrás de mico diante do mundo, num evento que deveria simbolizar compromisso, seriedade e capacidade de execução.

O fiasco começou antes mesmo das reuniões oficiais. Hospedagem a preços abusivos, com casas anunciadas a até US$ 5 mil por dia. Os que conseguiram pagar as cifras astronômicas encontraram nas lanchonetes da área oficial um cenário igualmente desconcertante: água a R$ 25, coxinha a R$ 45, brigadeiro a R$ 20.

A ONU enviou uma carta dura aos organizadores cobrando correções imediatas após alagamentos, problemas de segurança e o episódio mais grave: manifestantes quase invadindo a área restrita onde ocorrem negociações diplomáticas.

Como se não bastasse, veio o símbolo definitivo do desastre: um incêndio atingindo os pavilhões da COP, o que provocou correria, desespero e imagens de participantes descendo escadas sob gritos de “fogo” em vários idiomas. A organização afirmou que tudo estava “sob controle”, mas esse tipo de incidente, em um evento desse porte, revela falhas graves que não podem ser minimizadas. E isso tudo num evento cujo orçamento foi de R$ 1,03 bilhão.

Internacionalmente, o constrangimento foi evidente. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou publicamente que ele e sua comitiva ficaram “contentes” por deixar Belém.

E, no cenário já marcado por falhas, ganhou força a crítica que comprometeu de vez a credibilidade brasileira na COP-30: a própria incoerência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto nos palcos da conferência o petista defendia o fim dos combustíveis fósseis, seu governo autorizou uma nova frente de exploração de petróleo na Margem Equatorial, na Foz do Amazonas.

A verdade é que a COP-30 deveria ter consolidado o Brasil como um protagonista ambiental. No lugar disso, expôs improviso, incoerência, falta de planejamento e uma organização incapaz de garantir o básico.

O Brasil merecia mais. O mundo também.

Mais recentes

Imagem - Os deputados que votaram contra o PL Antifacção, o baque no governo Jerônimo e a parceria do atraso na BR-324

Os deputados que votaram contra o PL Antifacção, o baque no governo Jerônimo e a parceria do atraso na BR-324
Imagem - Antigo centro de convenções estadual está sendo depenado

Antigo centro de convenções estadual está sendo depenado
Imagem - Leapmotor estreia com elétrico que utiliza um motor gerador; entenda como funciona

Leapmotor estreia com elétrico que utiliza um motor gerador; entenda como funciona

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
01

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - 'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem
04

'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem