O QUE PENSA O CORREIO

Por que a Bahia não deu um salto no Ideb?

Os números não mentem, e os dados divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação expõem uma dura realidade: a Bahia tem falhado em sua missão de educar suas crianças e jovens. A meta para o Ensino Médio era de 4,5, mas o estado baiano amargou uma vergonhosa nota de 3,7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Para piorar, a Bahia ainda ficou em último lugar em leitura e matemática, com uma nota de 4,01. Isso não é apenas um dado, mas uma sentença que compromete o futuro de uma geração inteira. Como é possível que um estado com tanto potencial seja incapaz de garantir que seus jovens saiam da escola com uma formação minimamente adequada?