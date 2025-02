O QUE PENSA O CORREIO

Corrupção passou a operar sob novas roupagens no Brasil

Resultado da Transparência Internacional escancara a inépcia das instituições brasileiras na luta contra os desvios de dinheiro público

O Brasil atingiu sua pior colocação na história no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional, ao figurar na 107ª posição em 2024. O resultado escancara a inépcia das instituições brasileiras na luta contra os desvios de dinheiro público e a crescente complacência com práticas que solapam a integridade do Estado. A piora contínua nesse ranking não é coincidência, mas reflexo direto de decisões políticas que, nos últimos anos, esvaziaram as ferramentas de fiscalização e desmantelaram o legado de operações, como a Lava Jato. >