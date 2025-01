O QUE PENSA O CORREIO

Virada Salvador é fórmula de sucesso

Festival é, acima de tudo, um exemplo de como a celebração da cultura pode ser também um instrumento de desenvolvimento econômico e social

O Festival Virada Salvador encerrou mais uma edição confirmando seu papel como um dos principais eventos culturais e econômicos da capital baiana. Com cinco dias de intensa celebração na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, a festa atraiu um público de 758.130 pessoas. Além de oferecer uma experiência única para soteropolitanos e turistas, o festival consolidou-se como um motor de geração de renda, emprego e promoção da cidade como destino turístico de destaque.

A combinação de música de qualidade e tecnologia inovadora foi uma marca registrada desta edição. A utilização do sistema de inteligência artificial Megan, desenvolvido pela startup baiana Hive Computar Vision, proporcionou monitoramento em tempo real da densidade do público. Com 50 câmeras e drones espalhados pela arena, a tecnologia permitiu análises detalhadas para aprimorar a organização do evento. É notável como a integração entre cultura e inovação tecnológica fortalece a capacidade de Salvador em atrair e receber grandes multidões.

Os números falam por si. Apenas no primeiro dia, a apresentação de Ivete Sangalo reuniu 194 mil pessoas, o que demonstra o poder de atração dos artistas locais e a relevância do festival no calendário nacional. O sucesso do Virada Salvador não se limita aos dias de festa. Ele representa uma estratégia eficaz de valorização da cultura local e de estímulo da economia criativa. A prefeitura, em parceria com o trade turístico e iniciativas privadas, nos prova que investir em eventos de grande porte é uma fórmula certeira para ampliar o potencial da capital baiana.