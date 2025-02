TRANSFOBIA

Em meio a polêmica, Afoxé Filhas de Gandhy manda avisar: acolhemos todas as mulheres, sem exceção

A agremiação que existe há 40 anos mostrou solidariedade com as mulheres e deixou as portas abertas para todas

Osmar Marrom Martins

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 09:25

Afoxé Filhas de Gandhy Crédito: Divulgação

Após o Afoxé Filhos de Gandhy emitir um comunicado polêmico informando que apenas pessoas do sexo masculino cisgênero poderão desfilar no bloco, a Afoxé Filhas de Gandhy se posiciona e diz que acolhe todas as mulheres, sem exceção. A repercussão do comunicado foi tão negativa, que ontem mesmo (24), o Filhos de Gandhy voltaram atrás e suspenderam a decisão.>

Do outro lado, o Afoxé Filhas de Gandhy, através de sua nova produtora e coordenadora Silvana Magda, baiana que mora em New York e organiza a Lavagem de N Y e participou durante anos do Brazilian Day, divulgou a seguinte nota: “Nós, filhas de Gandhy, nos posicionamos com firmeza para dizer que acolhemos todas as mulheres, sem exceção. Nosso compromisso é com a inclusão, o respeito e a luta pela igualdade de direitos para todas as identidades de gênero. Aqui, todas têm voz e são bem-vindas”.>

Em conversa com o CORREIO, Silvana fez questão de esclarecer que não só ela, como as componentes do Afoxé estão totalmente a favor das mulheres como adiantou que o Afoxé recebeu recursos da Secretaria de Políticas Para Mulheres em um projeto em parceria com uma ONG LGBT.>