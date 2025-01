OPORTUNIDADES

Ambev busca por profissionais e aprendizes em sete cidades baianas

O processo seletivo é feito de forma online

A Ambev está com mais de 200 vagas abertas para diversas áreas e regiões do país. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de experiência, desde jovens em início de carreira até especialistas. Para a Bahia, são 9 vagas para aprendizes, efetivos e para o banco de talentos. Os selecionados no processo seletivo vão atuar nas cidades de Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari, Guanambi e Salvador. Os cargos efetivos são para Analista Financeiro I, Logística - Analista de Distribuição I e Representante de Vendas.