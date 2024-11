CAPACITAÇÃO

Aprenda de graça cursos da Microsoft sobre IA, TI e programação

Todos os cursos podem ser feitos de forma online na plataforma Eu Capacito

N Nilson Marinho

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:00

A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está oferecendo cursos gratuitos na plataforma Eu Capacito, uma iniciativa do Instituto Itaqui. Entre as opções, estão cursos que preparam os alunos para o mercado de trabalho, introduzem conceitos básicos de linguagem de programação e ajudam a explorar o mundo da Inteligência Artificial. Os cursos são online e alguns oferecem certificado. Confira abaixo.

Trilha de Aprendizagem – Conecta + / Dicas para conseguir um emprego (Duração: 2h45min)

Aqui, é possível encontrar cursos que te ajudarão a se preparar para conseguir um novo emprego. Além de ensinar a como navegar nas plataformas de emprego, os conteúdos também abordam o LinkedIn, com dicas para criar um perfil nessa rede voltada para o campo profissional. É uma jornada sem credenciais. Clique aqui

Trilha de Aprendizagem – Fluência (Duração: 1h15min)

O conteúdo oferece um mergulho no universo da Inteligência Artificial. É uma iniciação dentro deste tema. Você vai aprender sobre Machine Learning, Deep Learning, Internet das Coisas, Ética da IA, Evolução das buscas online, entre outros assuntos. Clique aqui

Trilha de Aprendizagem – Escola do Trabalhador 4.0

São oito cursos elaborados em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de ajudar os brasileiros a se prepararem para o mercado de trabalho. Todos oferecem certificado e podem ser estudados separadamente.

1. Letramento Digital (Duração: 7 horas)

Oferece conceitos iniciais para ingressar em uma carreira digital. Como se comunicar online, como criar conteúdo digital, como acessar informações online e com segurança são alguns dos assuntos abordados neste curso. Clique aqui para acessar.

2. Produtividade (Duração: 17 horas)

Neste curso, você vai aprender habilidades básicas para explorar os programas do pacote Office 365, como Word, Excel, Powerpoint, Outlook e Teams. Para acessar, clique aqui.

3. Introdução à Programação (Duração: 11 horas)

Apesar de oferecer conceitos iniciais sobre linguagem de programação, com este curso você conseguirá escrever seu primeiro código C# e criar um site simples usando HTML, CSS e JAVASCRIPT. Clique aqui para ter acesso.

4. Profissionalizante (Duração: 119 horas)

Por ser uma jornada mais extensa, é indicada para jovens e adultos que desejam seguir uma carreira específica no mercado de tecnologia. Os conteúdos tratam das seguintes profissões: Administrador de TI, Analista de Dados, Analista de Segurança de Dados, Desenvolvedor e Programador de Software. Clique aqui para acessar.

5. Avançados em TI (Duração: 61 horas)

Curso oferece um conhecimento mais avançado em TI com otimização do desempenho individual. Com esse conteúdo, você pode explorar as seguintes áreas de atuação: Profissional de Inteligência Artificial, Engenheiro de Dados e Cientista de Dados. Para acessar, basta clicar aqui.

6. Dynamics 365 (Duração: 445 horas)

O Microsoft Dynamics 365 é um conjunto de aplicativos de negócios inteligentes que pode auxiliar na administração de uma empresa e a fornecer melhores resultados. Fundamentos de CRM e ERP, desenvolvimento de aplicativos do ERP Microsoft e gerenciamento de estoque são alguns dos temas explorados. Clique aqui para acessar.

7. XP - Educação Financeira (Duração: 60 horas)

Este curso aborda conceitos iniciais sobre organização financeira e investimentos. Para ter acesso ao conteúdo, clique aqui.

8. Cursos de AI – Inteligência Artificial (Duração: 12 horas)