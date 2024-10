oportunidades

Canadá abre portas para profissionais baianos no setor de manufatura

A primeira etapa da seleção será feita de maneira remota

Nilson Marinho

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 05:08

As inscrições vão até o dia 11 de novembro Crédito: Pexels

Empresas do Canadá, mais especificamente da província de Québec, estão em busca de profissionais baianos para atuar no setor de Manufatura. A Bahia será sede de um processo de recrutamento que oferece 73 vagas para mecânicos industriais, maquinistas, soldadores, pintores, mecânicos de veículos pesados, entre outros.

O grande interesse do setor pelos baianos se deve ao fato de que nossos profissionais são vistos pelo mercado canadense como qualificados, com um nível de instrução e experiência bastante elevados para a área. E sequer é necessário falar francês — língua oficial em Québec — para se candidatar, pois o país oferece iniciativas para que o imigrante possa aprender o idioma.

Esta é a primeira vez que a seleção ocorre no Nordeste, mas não é inédita no Brasil. Em maio, outras empresas demonstraram interesse em brasileiros e recrutaram 100 profissionais.

Nem todos estão em solo canadense ainda, pois o processo de visto e permissão de trabalho pode ser um pouco demorado em alguns casos. Eles foram convocados para atuar nas áreas de Manufatura, Usinagem, Tecnologia da Informação e Saúde.

“As empresas sabem que os brasileiros se adaptam bem e que encontrarão profissionais de qualidade. Por isso, decidimos fazer uma segunda edição de uma missão de recrutamento no Brasil, mais focada nesse setor manufatureiro. Em maio, fomos acompanhados pelo governo do Québec e por outras agências de desenvolvimento econômico da província, na iniciativa oficial chamada ‘Journées Québec Brésil’,” explica Elisa Suhett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na Québec International, em entrevista ao CORREIO.

Esse segundo recrutamento, realizado na Bahia, é menor e restrito ao setor manufatureiro, mas ainda conta com o apoio do governo canadense. Além das habilidades e da formação desenvolvidas no Brasil, é muito importante que as empresas saibam do plano de imigração do candidato, ressalta Elisa.

“A pessoa já pesquisou sobre o processo? A família está ciente e envolvida? Mudar de país é uma grande decisão. O candidato precisa estar disposto a aprender francês, pois, mesmo que não seja exigido no início, será necessário para a integração. Existem cursos oferecidos pelo governo do Quebec. O envolvimento familiar também é importante, e as empresas querem saber se o cônjuge e a família estão preparados para essa mudança.”

Ter filhos ou ser casado não são pontos negativos para os avaliadores. Pelo contrário, o entendimento das empresas e do governo canadense é que esse é um plano familiar.

“Durante as entrevistas, incentivamos os candidatos a virem com seus cônjuges para que ambos conheçam o projeto. As empresas se asseguram de que o candidato compreende o processo para a família. O cônjuge e os filhos normalmente têm direito a permissões de trabalho ou estudo para acompanhar o candidato”, continua a diretora de Mobilidade Internacional.

O processo de documentação é iniciado pela empresa, que orienta o selecionado durante todas as etapas. Algumas empresas têm consultores de imigração ou advogados para ajudar, então o candidato nunca fica sozinho no processo.

Sobre os candidatos já selecionados em outros processos, Elisa explica que, geralmente, eles não têm experiência internacional. Muitos estão indo pela primeira vez para trabalhar no exterior.

“As empresas estão abertas para contratá-los, mesmo que não falem francês no início. Muitos candidatos já conhecem o Quebec, têm família aqui ou vieram para visitar, mas também há aqueles que estão saindo do Brasil pela primeira vez”, completa.

Ela destaca que existe uma grande comunidade brasileira em Quebec. Nos ambientes de trabalho, há pessoas de vários países e culturas, o que pode facilitar a adaptação. “A chave para uma boa integração é o francês. Há programas de francisação oferecidos pelo governo, tanto no país de origem quanto aqui. Quanto ao clima, o inverno é rigoroso, mas o verão, embora curto, é muito agradável. É importante estar aberto a novas experiências e encontrar atividades de inverno para se integrar melhor.”