DESCOBERTA

De "praga" a fonte de renda: comunidade rural na Bahia transforma planta medicinal em produto lucrativo

A planta vista como praga virou fonte de renda para produtores rurais

N Nilson Marinho

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 04:57

A planta era vista como uma praga pelos produtores rurais Crédito: Divulgação

A etnobotânica, doutora Carolina Kffuri, chegou à comunidade rural de Miramar, a cerca de trinta quilômetros da sede de Eunápolis, no sul da Bahia, com a missão de encontrar na natureza daquela região algo que pudesse ser rentável para os agricultores locais.

Naquela época, ela fazia parte do projeto Desenvolvimento Socioambiental para a Agricultura Familiar (DSAF), desenvolvido pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) em parceria com a Veracel Celulose, uma indústria com operação na região, da qual, hoje, ela é especialista em responsabilidade social.

No primeiro dia de prospecção, a pesquisadora se aproximou da porteira que dá acesso à comunidade, e seus olhos se voltaram para um arbusto de pequenas flores brancas que crescia próximo à entrada. Não havia dúvidas: era a erva-baleeira (Varronia curassavica), uma planta medicinal com forte efeito anti-inflamatório, conhecida localmente como maria-preta.

Ao passar pela porteira, outra surpresa a aguardava: centenas de plantas espalhadas por toda a propriedade, totalizando cerca de 200 hectares de população nativa. "Eu vi aquele boqueirão lotado de plantas e pensei: 'Nossa, eu nunca vi isso antes.' Foi uma alegria muito grande", relembra.

Animada com a descoberta, a pesquisadora sentou com os moradores da região. Queria saber como eles usavam aquela planta que foi utilizada para a composição do primeiro fitoterápico totalmente produzido no Brasil: o Acheflan. Inclusive, a criação do medicamento é considerada um marco na indústria farmacêutica do país.

Durante o papo, no entanto, a pesquisadora ouviu dos moradores que aquela planta era indesejada. Alguns viam como uma praga que precisava ser exterminada ao menor sinal de crescimento; poucos, por sua vez, a utilizavam para o tratamento de dores de cabeça, mas ninguém como algo que pudesse trazer qualquer tipo de renda para a localidade.

“Para minha surpresa, a resposta foi: ‘Nós matamos tudo'. Eles viam a planta como uma praga nas pastagens, dificultando a produção de outras culturas, como o café, mamão e até na criação de gado, já que o animal não se alimenta dessa planta”, conta Carolina.

A partir daí, foi dado início a um processo para investigar o potencial medicinal da planta que nascia em Miramar para a indústria farmacêutica, especialmente por seu princípio ativo anti-inflamatório. Foram coletadas amostras em áreas de sombra, sol e locais alagadas, extraídas seus óleos essenciais e enviados para análise de composição química na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), instituições com suportes técnicos e com tradição no estudo da espécie.

"Descobrimos teores interessantes de alfa-humuleno, alguns superiores a 2%, chegando até 6%. Também encontramos trans-cariofileno, outro composto importante no efeito anti-inflamatório. Além disso, identificamos farnesoato de metila, que, ao compararmos com outros óleos essenciais do Brasil, estava ausente ou presente em quantidades muito baixas. Nossas amostras continham até 30% desse composto", conta Carolina.

Com base no potencial da planta para a extração de óleo essencial, os pesquisadores da UFSB passaram a estudar o tempo de rebrota e a quantidade de óleo que poderia ser extraída por hectare. A conclusão foi que, em grandes áreas, seria possível produzir até 10 litros de óleo por hectare, com o preço de mercado variando entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por litro.

Descobriu-se também que as marias-pretas da região possuem compostos químicos exclusivos. A equipe agora tenta descobrir quais são as funções delas e se podem ser usadas para a produção de bio insumo agrícola e insumos veterinários.

"Há uma diferença importante: você pode ter uma plantação ou uma população nativa. No nosso caso, temos a população nativa. A caracterização dessa população é interessante, pois, embora exista um padrão genético, a planta se manifesta de maneira diferente em cada região, gerando o que chamamos de quimiotipo, que são especificidades das plantas de acordo com o ecossistema onde estão inseridas", explica Gabriela Narezi, professora da UFSB e coordenadora do projeto.

Os resultados foram apresentados aos moradores, que começaram a ver a planta como uma possível fonte de renda. Cláudio Conceição, agricultor que mora há 14 anos em Miramar, foi um dos primeiros a acreditar no projeto. Antes da descoberta, ele plantava mandioca e fazia farinha manualmente, além de cultivar maracujá. Hoje, completa sua renda com a venda do óleo essencial. Atualmente, das 84 famílias que vivem em Miramar, mais de 10 se dedicam à atividade.

"No começo, eu não acreditava muito, mas, como sempre vivi no campo, lembrei que meus avós usavam plantas para tratar doenças. Então, tive uma certa esperança na maria-preta", diz Cláudio.

Descobriu-se também que as marias-pretas da região possuem compostos químicos exclusivos. Crédito: DIVULGAÇÃO

O processamento das folhas é feito em uma dorna, equipamento doado pela Veracel, utilizado para a extração do óleo na sede do Instituto Fotossíntese, outro parceiro do projeto, já que, na comunidade, há limitação da energia elétrica

A dorna, com capacidade para 300 litros, é feita de inox 316L, material qualificado para que as famílias possam solicitar a certificação do óleo para vendê-lo à indústria farmacêutica. Cada família pode colher até 250 quilos de folhas, o que resulta em cerca de 2,5 quilos de óleo essencial, gerando um lucro médio de R$ 5 mil.